老公行房嗌咗情婦個名　狠妻一刀去勢駁唔番

菲律賓近日發生一宗家庭糾紛，一對夫妻在行房期間，丈夫竟然喊出另一個女人的名字，結果令妻子懷恨在心，當晚就趁著丈夫熟睡時，用刀將他的「子孫根」割下來，警方隨後到場將這名女子拘捕，雖然其丈夫連同被割下來的陰莖被送醫院，惟醫生作嘗試後表示，無法接駁。

綜合報道，事發於7日在菲律賓碧瑤市，當時這對夫妻趁著酒意行房，詎料58歲的丈夫竟衝口而出其他女人的名字，令55歲的妻子非常憤怒，結果爆發爭吵後雙方各自入睡。詎料妻子心有不甘、愈想愈氣，竟然到廚房取來一把長達約25厘米的刀，直接將丈夫的陰莖割下來，丈夫痛醒立時大喊大叫，附近鄰居聽到聲音後趕來，驚見床上的大片血跡，隨即將該傷者送到醫院。