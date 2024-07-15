老公行房嗌咗情婦個名　狠妻一刀去勢駁唔番

菲律賓近日發生一宗家庭糾紛，一對夫妻在行房期間，丈夫竟然喊出另一個女人的名字，結果令妻子懷恨在心，當晚就趁著丈夫熟睡時，用刀將他的「子孫根」割下來，警方隨後到場將這名女子拘捕，雖然其丈夫連同被割下來的陰莖被送醫院，惟醫生作嘗試後表示，無法接駁。
綜合報道，事發於7日在菲律賓碧瑤市，當時這對夫妻趁著酒意行房，詎料58歲的丈夫竟衝口而出其他女人的名字，令55歲的妻子非常憤怒，結果爆發爭吵後雙方各自入睡。詎料妻子心有不甘、愈想愈氣，竟然到廚房取來一把長達約25厘米的刀，直接將丈夫的陰莖割下來，丈夫痛醒立時大喊大叫，附近鄰居聽到聲音後趕來，驚見床上的大片血跡，隨即將該傷者送到醫院。
妻子：丈夫嗌的是他情婦名字 不是我的
該妻子並無打算逃走，直至警員到來將她拘捕，她強調：「我丈夫嗌出的是他情婦的名字！不是我的！我被喝酒影響了，但我知道自己在做甚麼」，她又控訴般：「他(丈夫)知道自己有錯，他不應該試圖否認這一點，他不應該試圖撒謊說自己沒有做錯任何事！」警方亦於現場找到血淋淋被切下的陰莖，連同傷者送院。當地報道，雖然醫生嘗試重新為傷者接駁陰莖，但最終沒有成功，而該名傷者目前仍在醫院接受治療。至於犯案妻子因涉嫌殘害被拘留在碧瑤市警察局，該罪最可判處12年至40年的有期徒刑。