老師話「聖誕老人不存在」　家長不滿子女幻想破滅促議會介入

蘇格蘭一名教師在課堂上告訴小學生「聖誕老人不是真的」，讓9、10歲學生對聖誕節的幻想破滅，引發家長們不滿，直呼「毀了聖誕節的魔力」，更成功促請當地市議會都介入調查。但亦有網民撐老師，認為老師不能說謊。

綜合報道，事件發生在蘇格蘭亞伯丁(Aberdeen)的小學「Greenbrae Primary School」，當時一名老師正在講解「諸聖節」(All Saints' Day)的內容，學生提問許多關於聖人的內容，其中也包括聖尼古拉(St Nicholas)，也就是聖誕老人的原型。當時這名老師直接跟小學生們說，「聖誕老人並不存在」，直接讓這些9歲、10歲還相信聖誕節會有聖誕老人送禮物的小朋友幻想破滅。不少家長對於老師的做法都相當不滿，直呼「毀了聖誕節的魔力」、「這根本不應該成為學校裡討論的話題」、「孩子們的童年時光很短暫，聖誕節對他們來說意義非凡」、「這很不好，孩子聽到之後很難受」，多名家長要求當地市議會介入。