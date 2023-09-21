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國際
2023-09-21 04:30:30
日報

老店吉田屋鐵路便當 日40地區近300人食用後不適

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日本便當

涉事的海女海膽便當。(互聯網)

日本發生集體食物中毒事件，全國多地有民眾食用著名鐵路便當製造商「吉田屋」的便當後，出現上吐下瀉等症狀，截至周二已有約至少295人報稱受影響，遍布全國近40個地區。吉田屋生產的便當除了在八戶及新青森等JR車站發售外，在日本各地超市也有售。吉田屋對顧客不適深感抱歉，會配合八戶市保健所調查。

日媒報道，青森縣八戶市保健所本月17日收到福島縣某市保健所通報，指多名民眾在八戶市食用「吉田屋」便當後身體不適。

男顧客︰海膽便當有刺鼻味道

據報最先發現不妥的是一名男子，聲稱16日中午左右在靜岡縣一間藥妝店購買並食用「海女海膽便當」，指當時「覺得味道有點刺鼻……當我掀起底部的米飯時，它像納豆一樣黏稠」，據報該便當的保存期限是當日晚上10點，即尚未過期，而他吃了一半就沒吃，之後感到噁心並發燒。八戶市保健所調查發現，截至昨晨，全國至少有40個地區通報至少295人食用有關便當後出現嘔吐、腹瀉等情況；埼玉縣表示縣內有10人食用有關便當後不適。據報涉事的吉田屋於本月15至16日生產，共有12款，包括「海女海膽便當」及「函館綜合海鮮木盒便當」等。據了解，總計有約2萬個便當於16日至17日，在日本全國超市舉行的「鐵路便當展」中販賣，目前無法掌握賣出數量。
 

日本便當

涉事的函館綜合海鮮木盒便當。

歷史悠久 民眾驚訝

吉田屋自1892年創立，生產的鐵路便當款式多達70款。日媒指吉田屋在便當大賽屢獲「金賞」，其海鮮便當往往在百貨公司的展銷會上吸引長長人龍。青森縣八戶市有市民對今次事件感到驚訝，「吉田屋已開了很長時間，真的沒想過會發生這種事」。事發後，吉田屋在官網稱「讓心懷期待購入便當的客人失望，我們由衷表示歉意」，查出原因前將暫時停止製作和販賣便當，社長吉田廣城表示：「讓購買便當的顧客感到不適，深感抱歉，希望健康受影響的客人早日康復，我們正在配合八戶市保健所調查事發原因。」

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