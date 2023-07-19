老弱殘兵？俄羅斯再調高徵兵年齡上限至少5歲 最高級軍官70歲前可召回服役

俄羅斯國會周二(18日)將男性動員入伍的最高年齡延長至少5年，而最高級別軍官的年齡最高可達70歲。這是俄羅斯因俄烏戰爭持續而第二次提高動員入伍的年齡上限。

俄烏局勢｜戰爭損耗超乎俄羅斯預期

路透社報道，莫斯科去年9月發布自第二次世界大戰以來首見的動員令，在經常混亂情況的緊急徵兵中召集逾30萬退伍軍人，以支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭。俄烏戰爭持續時間與損耗程度超乎莫斯科預期，自去年2月戰事爆發後，至今仍無結束跡象。

此前，俄羅斯已將男性接受徵召入伍的年齡上限從27歲提高至30歲，並藉由分發徵兵文件，使年輕人更難逃避入伍。