老撾東盟峰會後返國 星總理坐廉航獲讚夠貼地

新加坡新任總理黃循財日前在老撾出席東盟峰會後，乘坐廉航飛返新加坡。有片段可見機上乘客見他登機時，驚喜不已興奮鼓掌。消息引起熱議，不少人認為黃循財夠貼地。但也有異見聲音稱希望黃循財做出實質政績，不要辜負民眾讚賞。 黃循財上周六(12日)選乘新加坡航空旗下廉航「酷航」(Scoot)回國。由亞洲新聞台(CNA)記者上傳至社交平台X的片段可見，黃循財坐在第一行伸展空間較多的座位。他登機時聽見民眾歡呼，似乎微感驚訝，隨即展露笑容向鏡頭揮手。

乘客看到黃循財興奮不已

遇民眾歡迎 感覺像回到家一樣 另一角度拍攝的片段，可見機上乘客正在熱烈鼓掌，歡迎黃循財登機，當中絕大部分是中年人士及長者，據報來自一個從老撾回程、超過40人的新加坡旅行團。黃循財事後在Facebook回應稱民眾的窩心歡迎，令他感覺像回到家一樣。 當地傳媒指，酷航由老撾首都永珍飛往新加坡的最便宜票價為194坡元(約1,155港元)，而黃循財所坐的第一行須加10坡元(約60港元)。 內地網民讚「接地氣」 黃循財選乘國產廉航，除在國內引起討論，亦在內地引起熱議。微博上有網民讚他「接地氣」(貼地)，「這樣才是高效廉潔自律的政府」；也有內地網民欣賞新加坡「國小而強」而且沒有仇敵，故保安成本很低。

但被視為新加坡異見新聞網站、關網後把總部移至台灣重開的TOC，則期望外界除把焦點放在黃循財選乘廉航外，也關注其政府將如何處理包括生活成本上漲等國家挑戰。