老爺奶奶嫌女方太窮　為破壞婚禮淋新娘紅油再屈個仔藏毒

如同八點檔一般的劇情真實上演。國外一名女子與富家少爺交往，卻被未來公婆懷疑是為錢才想嫁進門，不斷搞破壞，甚至在大喜之日僱人往新娘子身上潑紅漆，毁掉雪白的禮服。

未來公婆懷疑女方看上兒子的錢

據《紐約郵報》報導，在美國Reddit論壇上近來有一篇發文引發熱議。文中的女主角亞歷珊卓認識了一位有錢的男友，但由於亞歷珊卓家境並不富裕，導致未來公婆懷疑她只是看上兒子的錢，於是開始搞破壞，阻止兩人在一起。

一開始先是威脅她，再來試圖用空白支票說動她離開。然而亞歷珊卓想要證明自己不是一個拜金女，因此無視這一切騷擾。

很快地，兩人決定要互許終身，就在訂婚消息公布後，亞歷珊卓的未來婆婆就聲稱自己被他們氣到心臟病發，並要求小倆口要負擔她的一切醫藥費。而這還不是最糟糕的。

就在亞歷珊卓的大喜之日，新郎的家人竟然僱了三名男子到現場大鬧，其中2人朝亞歷珊卓潑紅漆，另1人則拿手機紀錄。沒想到這只是一個開端，他們還向警察舉報新郎可能藏有毒品，導致大批員警闖進他們的婚禮會場，甚至一度想要替新郎上銬，還好在澄清一切都是誤會後，婚禮仍正常進行。

最後，在他們準備出國度蜜月時，新郎家人還把他的護照和簽證藏起來，還試圖賄賂旅行社破壞這次旅行，所幸他們並沒有得逞，亞歷珊卓夫妻還是順利地去蜜月了。

而網友也對這個故事感到震驚，無法理解家人​​怎麼會做出這樣的事情。「可憐的新娘和新郎，我希望他們認真對待這一切，並採取行動或申請保護令」、「趕快搬走！越遠越好！」

