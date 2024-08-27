老翁東京車站昏倒救人美女成熱話 是真醫生還兼職「偶像」

日本東京車站日前有一名老翁昏倒在地上，一名年輕女子按著老翁手腕探量脈搏，又向其他人講解，神情認真又專業。有關片段在網上瘋傳，原來救人美女真的是醫生，而且最近還加入女團成為「偶像」。有網民稱，「老翁被醫生偶像北村舞香救起……在拯救生命和成為偶像方面都很完美。」

報道指，27歲的北村舞香成為醫生已有3年，並於今年6月加入4人女子團體「NEOアラモード」出道，成為女團偶像。她日前接受訪問稱，事發時剛完成女團練習回家，所以一身便衣。見到有一群人聚集遂上前查看，赫見一名老翁倒地便施以援手；她一邊測量老翁的脈搏，一邊向他說：「你能聽見我嗎？如果聽見了，請用力握住我的手。」北村之後向周圍的人稱自己是醫生，叫其他人叫救護車。