老翁東京車站昏倒救人美女成熱話 是真醫生還兼職「偶像」

日本東京車站日前有一名老翁昏倒在地上，一名年輕女子按著老翁手腕探量脈搏，又向其他人講解，神情認真又專業。有關片段在網上瘋傳，原來救人美女真的是醫生，而且最近還加入女團成為「偶像」。有網民稱，「老翁被醫生偶像北村舞香救起……在拯救生命和成為偶像方面都很完美。」
報道指，27歲的北村舞香成為醫生已有3年，並於今年6月加入4人女子團體「NEOアラモード」出道，成為女團偶像。她日前接受訪問稱，事發時剛完成女團練習回家，所以一身便衣。見到有一群人聚集遂上前查看，赫見一名老翁倒地便施以援手；她一邊測量老翁的脈搏，一邊向他說：「你能聽見我嗎？如果聽見了，請用力握住我的手。」北村之後向周圍的人稱自己是醫生，叫其他人叫救護車。
醫生偶像｜「不會放棄醫生本業」
北村在節目中又教大家，如果見到有人暈倒在街頭，首先要呼叫更多人來幫忙，「我一個人也難以應付，哪怕只是幫忙確認患者意識，都可能對現場情況產生重大影響」。她又說，雖然成為偶像，但無意放棄醫生職業，會兼顧「醫生」和「偶像」兩個身份，也會做到最好。
【衝撃】東京駅で倒れてしまったおじさん、医者アイドルの北村舞香さんに救助される— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) August 23, 2024
適切な処置をする北村さんに「人命救助とアイドルどっちも完璧だ」と感嘆の声があがった。
こういう時動けるのマジですごい。#NEOアラモード #北村舞香 pic.twitter.com/VunA9wNx6g https://t.co/BGsQ4deg6F