老鼠橫行男嬰手指被噬致見骨險死　邋遢父被重判監禁16年(有片)

美國一個家庭的成年人，疑似未將住家環境好好打理，導致家中鼠患肆虐，更因疏於照顧，導致年僅半歲的男嬰被老鼠嚴重咬傷，面部毀容，其中一隻手指更被咬致見骨。這宗令人震驚的事件中，3名成年人被控忽視與危害孩子等罪，其中嬰兒的父親上周三(9月25日)被判16年監禁。

綜合報道，美國印第安納州32歲男子David Schonabaum去年某日發現自己尚在襁褓中僅得6個月大的兒子渾身是血，才驚覺兒子被老鼠嚴重咬傷，全身有逾50處傷口，右手每隻指頭肉都被咬去，深至露出指骨。David隨即報警求助，雖然其兒子幾乎因為失血過多死亡，但經過搶救後撿回一命，可惜幾隻手指需要截肢，以及永久毀容。警方就事件立案，將屋內3名成年人David、其妻子及姨仔拘捕。