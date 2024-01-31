老鼠被法國藝術家訓練而愛上自拍 與人類沉迷上網動機相同？

法國藝術家Augustin Lignier用甜品犒賞的方式，訓練兩隻老鼠Arthur及Augustin自拍，結果發現隨著時間過去，老鼠們不再為了吃，而是單純因為快樂而自拍，和人類使用社群軟體的心態幾乎一致。 Augustin Lignier為了設計裝置對術「自拍老鼠」（Selfie Rats），從一間寵物店買了兩隻男性老鼠並以自己和弟弟的名字將它們命名為Arthur及Augustin。對他來說，這兩隻老鼠是協助完成作品的合作夥伴。雖然創作早於2021年，但在本阿《紐約時報》刊登專題後，「自拍老鼠」再次成為人們關注的焦點。 ▼老鼠自拍圖輯▼

老鼠嘗試以不同角度Selfie Augustin Lignier參考了1938年一個稱做「Skinner box」（又稱操作性條件反射室）的白老鼠壓桿實驗，讓老鼠推動槓桿來分配食物。在Augustin Lignier的自拍箱中，當兩隻老鼠按下控制桿時，相機會拍攝照片並將其圖片顯示在面前的螢幕上，而當牠們推動控制桿時也會掉出一粒糖，用糖果獎勵自拍。 老鼠們開始將自拍的行為與快樂聯繫起來，及後Augustin Lignier改變了實驗參數，有時拍照會掉出一粒糖，有時不會。儘管如此，老鼠還是繼續按下按鈕，拍了幾十張自拍照。一段時間後，牠們基本上不再花心機吃糖，即使糖已經掉出來了也不會理會。「每次牠們按下按鈕時，牠們的大腦都會感到愉悅。」Arthur及Augustin拍了數十張自拍照，還會像人類網紅一樣，嘗試以不同的角度Selfie。