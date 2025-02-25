老鼠都識急救？　研究：會嘗試搶救昏迷同伴(有片)

美國一項最新研究發現，實驗室老鼠面對昏迷的同伴時，會展現類似人類進行急救的行為，包括拍打、輕咬，雖然牠們不懂人工呼吸，卻會試圖拉出對方的舌頭以確保對方呼吸道通暢。這項發現顯示，動物之間的互助行為可能比科學家原先認知的更為普遍。

綜合報道，南加州大學的神經科研究團隊觀察到，當老鼠遇到失去意識的熟悉同伴時，會展現出一系列漸進式的照顧看護行為，從最初的輕柔嗅聞與梳理毛髮，逐漸升級到更積極的介入，如輕咬或拉出對方舌頭。這些特殊行為僅在同伴昏迷時出現，一旦對方恢復意識就會停止。研究也發現，若2隻老鼠彼此熟識，這種救助行為會更為明顯。實驗數據顯示，在13分鐘的觀察期間，老鼠平均將47%的時間用於照顧昏迷的同伴，相較之下，僅花費5.8%的時間與清醒的同伴互動。所有案例中都觀察到老鼠試圖處理昏迷同伴的口腔，其中半數成功拉出對方舌頭，彷彿在嘗試確保呼吸道暢通。更驚人的是，當研究人員刻意在昏迷老鼠口中放入異物時，「施救者」拉出對方舌頭有高達八成機率成功移除異物。