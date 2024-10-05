考古學家用AI探測秘魯納斯卡線　半年內發現303個新圖案

位於秘魯的神祕「納斯卡線」，至今仍是未解之謎。沒想到如今在AI協助之下，半年內又發現303個新的未知符號，當中不僅有戴頭飾的人形及被斬首的頭顱等，研究結果也被寫進最新的國際期刊。

據《NNN》等日媒綜合報道，這次研究由日本山形大學考古學教授坂井正人（Masato Sakai）領道，並與美國IBM研究所合作，研究成果已於9月23日發表在「美國國家科學院院刊」（PNAS）的論文當中。

過去平均每年發現19個符號

最新找到的303個圖案包括戴着頭飾的人形、被斬首的頭顱、揮刀虎鯨及許多鳥類、蜘蛛及植物等。

坂井教授表示，辨認「納斯卡線」的傳統方式，是透過飛機空拍大量高解析的影像，以便蒐集空間數據，並辛苦地以「肉眼」辨識，不僅速度慢還有可能漏看。2000年到2020年間，平均每年只發現19個符號。

但近期把AI引進考古界後，團隊利用已發現的納斯卡符號，拿來訓練物體檢測AI模型，研究速度如搭噴射機般，半年內就發現303個新符號。而且AI能更快速精準地標出線條分布位置，找出肉眼難以辨識的浮雕型納斯卡地畫。