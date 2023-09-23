考慮仿紐西蘭打造無煙環境　英揆辛偉誠：2009年後出生者或終生禁買煙

針對此小道消息，英國政府發言人回應「我們希望鼓勵更多的人戒菸，實現2030年的『無菸生活』目標，我們已經採取多項措施，在努力降低吸菸率」。

英國政府內部消息人士透露，為了保護下一代不受香煙殘害，首相辛偉誠正在考慮採取相關措施，仿效紐西蘭作法，規定2009年後出生的民眾，終生不得買煙。

英國：正努力降低吸煙率

針對此小道消息，英國政府發言人回應「我們希望鼓勵更多的人戒煙，實現2030年的『無煙生活』目標，我們已經採取多項措施，在努力降低吸煙率」。

英國政府在今年5月宣布，經過調查，11到17歲青少年中，有將近五分之二的年輕人表示，他們抽電子煙只是為了「試試看」，因此為了保護青少年不受煙害，將會開始針對向孩童提供「電子煙試抽」的零售商，進行取締開罰。

由於電子煙散發甜味，又常配有鮮豔可愛的外包裝，常讓人忽略其對身體造成的危害，並不比香煙少，英格蘭議會在7月就曾呼籲，希望政府考量環境污染和健康危害等面向，在2024年全面禁止電子煙。

紐西蘭冀實現2025年無煙環境

至於英國參考借鑑的紐西蘭，雖然國內抽煙率只有8％，但國會仍不懈怠，於2022年12月13日再度通過《無煙環境及煙品管制法》修正案，並於2023年1月生效，目標是在2025年將抽煙盛行率降低至5%以下，以實現2025年無煙環境。

修正案中最大重點，則是從2027年1月1日開始，商家不得對2009年1月1日以後出生的任何人出售煙草，如此一來到了2050年時，40歲以下都會是無煙族群。

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