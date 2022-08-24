考慮恢復遊客自由行 日擬齊3針免陰性證明

日本目前要求外籍人士入境或日本人返國，必須持有登機前72小時內核酸檢測(PCR)陰性證明。當地傳媒昨引述政府消息稱，政府擬撤銷有關入境要求，只要入境人士完成接種3劑新冠疫苗；每日入境人數上限也將由目前2萬人提高至5萬人，最快在下月起實施。共同社昨更稱，政府也準備開放給更多外國遊客，毋須像現時般須有導遊帶團的安排，即是可以自由行。報道指，首相岸田文雄最快今日公布放寬入境限制。

日本自6月起再度讓外國遊客入境，來自98個疫情低風險的國家和地區遊客可透過參加旅行團的方式遊日，受惠地區包括中港、南韓、泰國、美國和英國。惟日本業界稱，恢復接待外國遊客兩個月來，遊客並未增加。奈良一間旅館老闆慨嘆外國遊客住宿人數仍然是零，感受不到「解禁」效果；其旅館在疫情前，有一半住客是外國遊客。日本7月入境遊客人數為7,903人，與2019年7月的逾270萬人相距甚大。遊客未「回流」，其中一個原因是旅客須持有登機前72小時內陰性病毒檢測，而英、美和越南等地未有這項入境要求，遊客寧願去這些地區。另外，以往遊日的人都是自由行，現在須參加旅行團入境也有影響。