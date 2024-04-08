耶倫訪華｜總結4天與中國官員會晤 耶倫：不會讓10年前鋼鐵事件重演

美國財長耶倫周二結束訪華行程回國，中美就耶倫與國務院總理李強、中美經貿談判牽頭人兼國務院副總理何立峰等中國財金官員會面成果各自表述。產能過剩是耶倫此行主要議題，財政部副部長廖岷周一在記者會上稱，貿易保護主義措施無助於解決產能問題。耶倫也向記者總結4天與中國官員的會面，指美國將推動中國改變其對美國就業構成威脅的工業政策。
耶倫上周四抵達廣州展開訪華行程，於上周五和周六與何立峰在廣州舉行多輪會談，並於周日先後與李強、財政部長藍佛安會面；周一則與人民銀行行長潘功勝會談。耶倫在其召開的記者會上提及不會讓10年前情況重演，「中國政府的補貼導致低於成本價的鋼鐵湧入全球市場，大大削弱全球和美國的工業。我清楚表明總統拜登與我不接受事件再發生」。
耶倫訪華｜重申不尋求與中國脫鈎
耶倫並無威脅將實施新關稅或其他貿易措施，以應對若中國繼續大量補貼支持電動車、電動車電池、太陽能板和其他綠色能源產品。耶倫指中美就產能過剩問題新建的對話平台，需要時間達成解決方法。她又重申美方不尋求與中國脫鈎，中美兩國經濟聯繫密切，脫鈎會帶來災難性後果。中方認為歐美最近提出中國產能過剩問題是誤導。官員指出有關批評無充分陳述中國公司的創新努力，並誇大是政府補貼推動有關公司發展成長。
耶倫訪華｜中方：反對升級綠色保護主義措施
回應記者有關產能過剩問題的提問時，廖岷強調，「我們堅決反對部分已開發經濟體搞『泛安全化』、升級綠色保護主義措施，這對其自身有害無益，更會嚴重侵害中國企業正當發展權益，中方不會坐視不理。」他又提及彭博社4月3日一篇文章指出，過去10年美國採取鋼鐵保護主義措施，並未阻止美國金屬製造業就業機會減少，還增加了美國經濟其他領域成本，降低了行業競爭力，如果將這項政策應用於新能源產業，將進一步削弱美國應對氣候變遷的能力。