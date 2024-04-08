耶倫訪華｜總結4天與中國官員會晤 耶倫：不會讓10年前鋼鐵事件重演

美國財長耶倫周二結束訪華行程回國，中美就耶倫與國務院總理李強、中美經貿談判牽頭人兼國務院副總理何立峰等中國財金官員會面成果各自表述。產能過剩是耶倫此行主要議題，財政部副部長廖岷周一在記者會上稱，貿易保護主義措施無助於解決產能問題。耶倫也向記者總結4天與中國官員的會面，指美國將推動中國改變其對美國就業構成威脅的工業政策。

耶倫上周四抵達廣州展開訪華行程，於上周五和周六與何立峰在廣州舉行多輪會談，並於周日先後與李強、財政部長藍佛安會面；周一則與人民銀行行長潘功勝會談。耶倫在其召開的記者會上提及不會讓10年前情況重演，「中國政府的補貼導致低於成本價的鋼鐵湧入全球市場，大大削弱全球和美國的工業。我清楚表明總統拜登與我不接受事件再發生」。