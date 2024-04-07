耶倫訪華｜美國財政部官員：耶倫向李強提出美方關注中國產能過剩

中國國務院總理李強周日在北京人民大會堂會見訪華的美國財長耶倫，歷時80分鐘。這是耶倫9個月內第二度訪華，李強稱中方希望中美做夥伴而不是對手，互相尊重、和平共處、合作共贏。希望美方同中方更相向而行，繼續落實兩國元首重要共識，讓「舊金山(三藩市)願景」成為「實景」。美國財政部官員透露，耶倫會上向李強提出中國工業產能過剩問題。

李強亦提及國家主席習近平不久前與美國總統拜登通電話，指雙方一致同意加強對話、管控分歧、推動合作，推動中美關係穩定發展。上周二的通話是習近平與拜登去年11月於加州三藩市會面後，兩人首次直接對話。李強又表示，中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。中方願同美方在應對氣候變遷等議題上加強政策協調，共同因應全球性挑戰。