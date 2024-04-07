耶倫訪華｜美國財政部官員：耶倫向李強提出美方關注中國產能過剩

中國國務院總理李強周日在北京人民大會堂會見訪華的美國財長耶倫，歷時80分鐘。這是耶倫9個月內第二度訪華，李強稱中方希望中美做夥伴而不是對手，互相尊重、和平共處、合作共贏。希望美方同中方更相向而行，繼續落實兩國元首重要共識，讓「舊金山(三藩市)願景」成為「實景」。美國財政部官員透露，耶倫會上向李強提出中國工業產能過剩問題。
李強亦提及國家主席習近平不久前與美國總統拜登通電話，指雙方一致同意加強對話、管控分歧、推動合作，推動中美關係穩定發展。上周二的通話是習近平與拜登去年11月於加州三藩市會面後，兩人首次直接對話。李強又表示，中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。中方願同美方在應對氣候變遷等議題上加強政策協調，共同因應全球性挑戰。
新華社報道，耶倫稱美方讚賞美中經濟對話合作取得的進展，不尋求同中方「脫鈎」，願同中方一道落實兩國元首三藩市會晤達成的重要共識，坦誠溝通，避免誤解，深化交流合作，妥善管控分歧，共同應對迫切的全球性挑戰，推動美中關係穩定發展。
耶倫訪華｜中美無迴避棘手問題
路透社報道，耶倫向李強說，「我們還有很多事情須處理，但我相信在過去一年，我們將雙邊關係建立於更穩定的基礎上。這並不表示我們忽視雙方分歧或迴避棘手對話，而是明白我們只有透過直接與坦率的溝通，才能取得進展。」一名美國財政部高級官員稱，雙方在中國產能過剩和政府補貼導致此情況的討論佔了會面不少時間。耶倫與李強會面後，與北京市長殷勇會面，並到訪北京大學與師生交流。殷勇見耶倫時表示，北京不少美資企業在分享中國經濟快速發展機遇，也為中國經濟作出重要貢獻。他又表示，中方願意為各國企業提供一流營商環境。耶倫向殷勇提到地方政府在刺激消費及解決過度投資事宜上扮演重要角色，北京尤為重要。
耶倫訪華｜此行聚焦中國產能過剩
耶倫去年7月到訪中國主要是令中美經濟關係正常化。而她今次到訪廣州和北京，聚焦在中國生產過多電動車、太陽能板和其他潔淨能源產品，對美國和其他國家的生產商帶來威脅。國務院副總理何立峰上周六在廣州與耶倫會面，雙方同意就兩國「平衡增長」展開對話。耶倫表示希望藉此提倡與中國公平競爭及保障美國工人和企業。西方認為北京支持電動車發展，令國產汽車比亞迪和吉利佔了全球市場相當分量，令中國成為最大汽車出口國。但有分析指急速增長令中國生產過量電動車，每年達500萬至1,000萬輛。歐美擔心這將推低電動車售價，而中國本地市場未能吸納過量的生產，將向海外輸出大批低價電動車，這將威脅歐美工人的飯碗。