耶倫訪華｜美國財政部：耶倫向李強提出美方關注中國產能過剩

美國財長耶倫繼續訪華行程，周日與國務院總理李強會面，她指過去一年中美願意在棘手問題上對話，令中美關係更穩定。路透社報道，耶倫在會面上稱，華府與北京有「責任」妥善處理雙邊的複雜關係，她在會上提出中國工業產能過剩的議題。
耶倫訪華｜「中美無迴避棘手議題」
耶倫向李強說，「我們還有很多事情須處理，但我相信在過去一年，我們將雙邊關係建立於更穩定的基礎上。這並不表示我們忽視雙方分歧或迴避棘手對話，而是明白我們只有透過直接與坦率的溝通，才能取得進展。」根據美國財政部的公布，耶倫提出了對中國產能過剩的關注，這或影響美國工人和企業。
耶倫訪華｜與北京市長殷勇會面訪北京大學
耶倫與李強會面後，與北京市長殷勇會面，並到訪北京大學與師生交流。殷勇見耶倫時表示，北京不少美資企業在分享中國經濟快速發展機遇，也為中國經濟作出重要貢獻。他又表示，中方願意為各國企業提供一流營商環境。耶倫向殷勇提到地方政府在刺激消費及解決過度投資事宜上扮演重要角色，北京尤為重要。
這次是耶倫9個月內第二度訪華，台灣議題、新冠病毒起源和貿易爭拗導致中美關係變緊張，耶倫去年7月到訪中國主要是令中美經濟關係正常化。而她今次到訪廣州和北京，聚焦在中國生產過多電動車、太陽能板和其他潔淨能源產品，對美國和其他國家的生產商帶來威脅。