耶倫訪華｜美國財政部：耶倫向李強提出美方關注中國產能過剩

美國財長耶倫繼續訪華行程，周日與國務院總理李強會面，她指過去一年中美願意在棘手問題上對話，令中美關係更穩定。路透社報道，耶倫在會面上稱，華府與北京有「責任」妥善處理雙邊的複雜關係，她在會上提出中國工業產能過剩的議題。

耶倫訪華｜「中美無迴避棘手議題」

耶倫向李強說，「我們還有很多事情須處理，但我相信在過去一年，我們將雙邊關係建立於更穩定的基礎上。這並不表示我們忽視雙方分歧或迴避棘手對話，而是明白我們只有透過直接與坦率的溝通，才能取得進展。」根據美國財政部的公布，耶倫提出了對中國產能過剩的關注，這或影響美國工人和企業。