耶穌受難畫作失傳400年後巴黎重見天日　拍賣270萬歐元成交

17世紀巴洛克派畫家魯本斯（Peter Paul Rubens）一幅失傳近4百年的耶穌受難畫作（Crucifixion of Jesus Christ），昨在法國一場拍賣會以約230萬歐元（約2080萬港元）成交，引發國際藝術界矚目。
後場景式構圖
綜合外媒報道，這幅作品完成於17世紀初，直到近期才在巴黎一棟私人宅邸被意外發現。不同於魯本斯著名的《十字架上的基督》（Christ on the Cross）宏大場景，這幅畫作呈現的是「孤身的耶穌」置於陰鬱背景之中，被學者形容為「後場景」式構圖。
這場拍賣由拍賣公司「Osenat」負責，成交價達230萬歐元，創下此類作品拍賣紀錄，並被推測可能來自魯本斯的某處工作坊遺作。拍賣官Jean-Pierre Osenat表示，起初他第一眼懷疑這幅畫的來歷，「於是盡一切努力進行鑑定，最終請到魯本斯研究委員會（Rubenianum）認證。」
專家證實，這幅畫在魯本斯作品中極為罕見，「魯本斯極少描繪被釘十字架後、耶穌屍身仍在十字架上的景象。這幅畫更是他唯一畫出基督肋旁『血與水流出』的情節。」拍賣行指出，這幅作品並動用科學檢驗，包括顯微分析顏料層，顯示畫作確實含有魯本斯常用於描繪人類皮膚的藍色與綠色色料，成為真跡重要佐證。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章