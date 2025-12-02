熱門搜尋:
國際
2025-12-02 11:00:00

耶穌受難畫作失傳400年後巴黎重見天日　拍賣270萬歐元成交

魯本斯（Peter Paul Rubens）耶穌受難畫作失傳400年後巴黎重見天日　拍賣270萬美元成交。（美聯社）

17世紀巴洛克派畫家魯本斯（Peter Paul Rubens）一幅失傳近4百年的耶穌受難畫作（Crucifixion of Jesus Christ），昨在法國一場拍賣會以約230萬歐元（約2080萬港元）成交，引發國際藝術界矚目。

後場景式構圖

綜合外媒報道，這幅作品完成於17世紀初，直到近期才在巴黎一棟私人宅邸被意外發現。不同於魯本斯著名的《十字架上的基督》（Christ on the Cross）宏大場景，這幅畫作呈現的是「孤身的耶穌」置於陰鬱背景之中，被學者形容為「後場景」式構圖。

魯本斯（Peter Paul Rubens）耶穌受難畫作「Crucifixion of Jesus Christ」失傳400年後巴黎重見天日　拍賣230萬歐元成交。（美聯社） 魯本斯（Peter Paul Rubens）耶穌受難畫作「Crucifixion of Jesus Christ」失傳400年後巴黎重見天日　拍賣230萬歐元成交。（美聯社） 魯本斯（Peter Paul Rubens）耶穌受難畫作「Crucifixion of Jesus Christ」失傳400年後巴黎重見天日　拍賣230萬歐元成交。（美聯社） 魯本斯（Peter Paul Rubens）耶穌受難畫作「Crucifixion of Jesus Christ」失傳400年後巴黎重見天日　拍賣230萬歐元成交。（美聯社）

這場拍賣由拍賣公司「Osenat」負責，成交價達230萬歐元，創下此類作品拍賣紀錄，並被推測可能來自魯本斯的某處工作坊遺作。拍賣官Jean-Pierre Osenat表示，起初他第一眼懷疑這幅畫的來歷，「於是盡一切努力進行鑑定，最終請到魯本斯研究委員會（Rubenianum）認證。」

adblk5

專家證實，這幅畫在魯本斯作品中極為罕見，「魯本斯極少描繪被釘十字架後、耶穌屍身仍在十字架上的景象。這幅畫更是他唯一畫出基督肋旁『血與水流出』的情節。」拍賣行指出，這幅作品並動用科學檢驗，包括顯微分析顏料層，顯示畫作確實含有魯本斯常用於描繪人類皮膚的藍色與綠色色料，成為真跡重要佐證。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

