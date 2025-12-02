耶穌受難畫作失傳400年後巴黎重見天日　拍賣270萬歐元成交

魯本斯（Peter Paul Rubens）耶穌受難畫作失傳400年後巴黎重見天日 拍賣270萬美元成交。（美聯社）

17世紀巴洛克派畫家魯本斯（Peter Paul Rubens）一幅失傳近4百年的耶穌受難畫作（Crucifixion of Jesus Christ），昨在法國一場拍賣會以約230萬歐元（約2080萬港元）成交，引發國際藝術界矚目。 後場景式構圖 綜合外媒報道，這幅作品完成於17世紀初，直到近期才在巴黎一棟私人宅邸被意外發現。不同於魯本斯著名的《十字架上的基督》（Christ on the Cross）宏大場景，這幅畫作呈現的是「孤身的耶穌」置於陰鬱背景之中，被學者形容為「後場景」式構圖。

這場拍賣由拍賣公司「Osenat」負責，成交價達230萬歐元，創下此類作品拍賣紀錄，並被推測可能來自魯本斯的某處工作坊遺作。拍賣官Jean-Pierre Osenat表示，起初他第一眼懷疑這幅畫的來歷，「於是盡一切努力進行鑑定，最終請到魯本斯研究委員會（Rubenianum）認證。」