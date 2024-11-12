耶魯大學開設「Beyonce課程」　粉絲High爆：拜託本人授課

美國天后碧昂絲，因為最新專輯橫掃葛萊美獎11項提名備受關注，如今她的地位又再上一層樓。美國常春藤名校耶魯大學宣布，將開設「碧昂絲」研究課程，不只讓粉絲期待準備搶課，也敲碗求本人來授課。
碧昂絲橫掃葛萊美獎11項提名
據《美聯社》等美媒綜合報導，碧昂絲（Beyoncé）9日因為新專輯《Cowboy Carter》橫掃葛萊美獎11項提名，讓她個人生涯提名總數達到99次，也被認為是樂壇最有影響力的音樂家之一。而天后本人及她所締造的豐富文化遺產，也將成為2025年耶魯大學新課程的主題。
據悉，這門1學分的課程，名為「碧昂絲創造歷史：通過音樂實現非裔激進傳統、文化、理論和政治」，將從2025年春季開班，重點關注碧昂絲從2013年發表的同名專輯到今年最新推出的《Cowboy Carter》時期，課程將深度剖析碧昂絲的演唱技巧、音樂專輯及演唱會片段。
研究流行文化偶像影響的最新課程
開課教授為耶魯大學非裔作家兼音樂教授達芙妮·布魯克斯 （Daphne Brooks），她打算利用碧昂絲廣為人知的曲目，包括許多現場表演鏡頭，來探究她如何在表演及專輯創作中傳遞歷史記憶、非裔女權主義和解放政治及哲學等議題。
而布魯克斯教授的「碧昂絲」新大學課程，也將成為研究流行文化偶像影響的最新課程。
近年來，美國各地許多大學，包括加州大學柏克萊分校、南加州大學等紛紛針對名人影響力開設主題課程，內容包括Taylor Swift、Lady Gaga和夏里遜福（Harrison Ford）的課程。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章