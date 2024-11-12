耶魯大學開設「Beyonce課程」　粉絲High爆：拜託本人授課

美國天后碧昂絲，因為最新專輯橫掃葛萊美獎11項提名備受關注，如今她的地位又再上一層樓。美國常春藤名校耶魯大學宣布，將開設「碧昂絲」研究課程，不只讓粉絲期待準備搶課，也敲碗求本人來授課。

碧昂絲橫掃葛萊美獎11項提名

據《美聯社》等美媒綜合報導，碧昂絲（Beyoncé）9日因為新專輯《Cowboy Carter》橫掃葛萊美獎11項提名，讓她個人生涯提名總數達到99次，也被認為是樂壇最有影響力的音樂家之一。而天后本人及她所締造的豐富文化遺產，也將成為2025年耶魯大學新課程的主題。

據悉，這門1學分的課程，名為「碧昂絲創造歷史：通過音樂實現非裔激進傳統、文化、理論和政治」，將從2025年春季開班，重點關注碧昂絲從2013年發表的同名專輯到今年最新推出的《Cowboy Carter》時期，課程將深度剖析碧昂絲的演唱技巧、音樂專輯及演唱會片段。