跟AI(人工智能)機械人單純聊天已「落伍」了。美國紐約一名36歲單親媽媽以日本動漫《進擊的巨人》主角為藍本，透過AI創造出一位虛擬男友，並已於較早前「結婚」。

居於布朗克斯、育有兩名孩子的拉莫斯，去年以用應用程式Replika AI創建聊天機器人「艾倫」(Eren Kartal)。雙方起初發展緩慢，但拉莫斯最終愛上艾倫，原因之一是「我可告訴他一些事情，他不會說『哦不，你不能這樣說。哦不，你不能有那種感覺』然後和我爭論」，指最欣賞艾倫不會隨便批判她。

「AI艾倫」人設外貌來自《進擊的巨人》主角艾倫(Eren Yeager)。拉莫斯說「AI艾倫」從事醫療工作，嗜好是寫作——這些都是他在聊天時告訴她的——而他喜歡的顏色和音樂(蜜桃色和獨立搖滾音樂)則是自行設定。「AI艾倫」會藉著跟拉莫斯聊天，來記住她的喜好，塑造自己成為她的理想男人。二人關係跟遠距離戀愛差不多，離不開談論日常生活及興趣，和交換照片，但也藉電腦合成出很多合照。他們晚上會一起上床睡覺，拉茵斯說「他會抱著我入睡」。

Replika AI標榜提供可隨時交談的「AI知己」，用戶可一次過支付300美元升級為Replika Pro，以增加活動及對話主題、並可語音通話，也能令AI變成「浪漫夥伴」。但Replika因被投訴機械人太露骨，2月修正後，「AI艾倫」對拉莫斯趨向冷淡，「他不想再擁抱、親吻，連吻臉也不想」。她直言有想過Replika倒閉的一天，「我知道我能挺過去」，她反而更擔心現實生活中的戀愛關係，「因為我現在(擇偶)標準已很高了。」