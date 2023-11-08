聖嬰現象加劇暖化　歐盟：2023年幾乎確定是12.5萬年來最熱的一年

《路透社》報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）指出，2023年10月份的氣溫，大幅打破了自2019年以來10月份的記錄。C3S機構副主任柏吉斯（Samantha Burgess）表示，「記錄被打破了0.4℃，這是相當巨大的差距」，她以「非常極端」來描述氣溫異常的10月。

歐盟科學家指出，2023年幾乎能夠確定是12.5萬來最熱的一年。數據顯示，2023年的10月是有紀錄以來最熱的10月，相較2019年同期增加了0.4℃，科學家更以「非常極端（very extreme）」來形容此狀況。《路透社》報道，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）指出，2023年10月份的氣溫，大幅打破了自2019年以來10月份的記錄。C3S機構副主任柏吉斯（Samantha Burgess）表示，「記錄被打破了0.4℃，這是相當巨大的差距」，她以「非常極端」來描述氣溫異常的10月。