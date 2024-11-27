聖彼得堡地下暖氣管爆裂　熱水淹街蒸氣彌漫至少3人燙傷(有片)

俄羅斯第二大城市聖彼得堡周二(26日)凌晨發生地下暖氣管道破裂，大量高溫熱水淹浸街道，造成市區蒸氣彌漫，影響面積達到2,000平方米，畫面如同煉獄，事件造成3人燙傷，數十戶家庭斷電。

綜合報道，事發於26日凌晨約3時，聖彼得堡西南邊紅村區(Krasnoselsky)一條街道發生熱水管爆裂事故，有當地居民表示突然聽到巨響，同時感到地面有震動，到處汽車防盜響起，指：「我看到外面都是白煙」。網上有影片顯示，街上充斥濃密的蒸氣，熱水在街道流動；另一段影片顯示一名駕駛者爬到車頭蓋上，甚至車頂來避免燙傷，拍片者表示：「感覺像世界末日」。救災部門表示，有3人燙傷，無危及生命。此外，事件亦導致附近至少29戶家庭停電。