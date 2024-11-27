聖彼得堡地下暖氣管爆裂　熱水淹街蒸氣彌漫至少3人燙傷(有片)

俄羅斯第二大城市聖彼得堡周二(26日)凌晨發生地下暖氣管道破裂，大量高溫熱水淹浸街道，造成市區蒸氣彌漫，影響面積達到2,000平方米，畫面如同煉獄，事件造成3人燙傷，數十戶家庭斷電。
綜合報道，事發於26日凌晨約3時，聖彼得堡西南邊紅村區(Krasnoselsky)一條街道發生熱水管爆裂事故，有當地居民表示突然聽到巨響，同時感到地面有震動，到處汽車防盜響起，指：「我看到外面都是白煙」。網上有影片顯示，街上充斥濃密的蒸氣，熱水在街道流動；另一段影片顯示一名駕駛者爬到車頭蓋上，甚至車頂來避免燙傷，拍片者表示：「感覺像世界末日」。救災部門表示，有3人燙傷，無危及生命。此外，事件亦導致附近至少29戶家庭停電。
Thời tiết thì đã lạnh Lại còn vỡ được ống nước nóng nói chuyện gì— KhônG có CônG (@MotLaHai) November 26, 2024
Nga: Đường ống nước nóng bị vỡ trên phố Marshal Zakharov ở Saint Petersburg.
3 người chứng kiến bị bỏng. pic.twitter.com/qjDjs67DS6
爆裂管道原本預料明年進行維修
俄羅斯相關部門已封鎖事故區域並展開搶修。報道指，事件凸顯在寒冷天氣下老舊基礎設施的風險，極端氣溫可能加劇供暖系統的壓力。2013年、2017年及2021年亦曾發生類似情況，惟礙於當局財政壓力，問題一直未能得到根治，至於爆裂的管道原本預料明年進行維修，但未能追上管道老化速度。當地官員呼籲居民保持警惕，如發現任何設施損壞跡象，應及時報告以防止類似事故再次發生。
With all resources going to destroying Ukraine and it's people, decaying Russian infrastructure continues to implode.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 26, 2024
Today in Petersburg, Russians got boiled in their homes and on the street when a heating main line exploded. pic.twitter.com/zXX1XzNTP5