聖母峰發現百年前失蹤者殘骸　人類首次登頂歷史或推前29年(有片)

美國國家地理學會《國家地理》(National Geographic)紀錄片拍攝團隊近日證實，今年9月在世界第一高峰聖母峰的北坡冰川發現一隻還穿著靴的斷腳，證實是屬於1924年失蹤的英國登山家Andrew Irvine，若能發現其遺體，就有可能找到他曾登上聖母峰的證據，意味或將人類首次登上聖母峰的時間推前29年。

綜合報道，知名的美國華裔登山家Jimmy Chin與國家地理頻道的紀錄片團隊，宣稱9月在聖母峰發現一隻穿著靴的人腳殘骸，襪子上繡有「A.C.Irvine」。Jimmy相信這是失蹤百年的Andrew Irvine遺骸。報道指，1924年6月8日，22歲的Andrew和37歲的George Mallory挑戰攀登聖母峰，想要成為最先登頂的人，但二人最終沒有落山，他們最後一次被目擊是在距離峰頂約245米位置，其後失蹤。George的遺體在1999年於距離峰頂711米處被尋獲，他當時曾寫信給妻子，表示他們成功登頂的可能性是「50比1」。