聖母峰發現百年前失蹤者殘骸　人類首次登頂歷史或推前29年(有片)

美國國家地理學會《國家地理》(National Geographic)紀錄片拍攝團隊近日證實，今年9月在世界第一高峰聖母峰的北坡冰川發現一隻還穿著靴的斷腳，證實是屬於1924年失蹤的英國登山家Andrew Irvine，若能發現其遺體，就有可能找到他曾登上聖母峰的證據，意味或將人類首次登上聖母峰的時間推前29年。
綜合報道，知名的美國華裔登山家Jimmy Chin與國家地理頻道的紀錄片團隊，宣稱9月在聖母峰發現一隻穿著靴的人腳殘骸，襪子上繡有「A.C.Irvine」。Jimmy相信這是失蹤百年的Andrew Irvine遺骸。報道指，1924年6月8日，22歲的Andrew和37歲的George Mallory挑戰攀登聖母峰，想要成為最先登頂的人，但二人最終沒有落山，他們最後一次被目擊是在距離峰頂約245米位置，其後失蹤。George的遺體在1999年於距離峰頂711米處被尋獲，他當時曾寫信給妻子，表示他們成功登頂的可能性是「50比1」。
改寫歷史證據或繫於Andrew的遺體
對於Andrew和George當時正要攻頂，或是登頂完成，也成了登山家和歷史學家熱議的話題，專家認為，若要確認兩人是否曾成功登頂，可以從兩人所帶的柯達「背心口袋」(Kodak Vest Pocket)相機一探真相，其中的相片有望能證明他們曾否成功登頂，讓人類首次登上聖母峰的時間推前29年。
目前最早登上聖母峰的可信紀錄是1953年5月29日，由紐西蘭登山家Edmund Hillary和雪巴嚮導Tenzing Norgay所創，不過，George的遺體並未發現相機或能夠證明曾經登上聖母峰的證據，唯一希望就剩下仍未被發現的Andrew遺體。Jimmy表示，Andrew的殘骸可能是因積雪融化而露出，和25年前發現George遺體的地點相近，而Andrew的曾孫姪女Julie Summers得知消息後相當激動，甚至落下淚水，包括家屬也表示，願意協助DNA比對，以確認遺骸是否為Andrew。
The discovery of a boot could be the answer to a Mount Everest mystery a century after British mountaineer Andrew “Sandy” Irvine disappeared attempting to climb the world’s highest peak in 1924. @TrevorLAult has the story. pic.twitter.com/9KxYgWBXSG— ABC News Live (@ABCNewsLive) October 11, 2024