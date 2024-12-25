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國際
2024-12-25 10:15:30

聖誕前夕美航班機一度全停飛　技術問題引發機場大混亂

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美國航空（American Airlines）24日平安夜發生技術問題故障，一度造成該公司境內航班全數停飛。（圖／非本次事件班機／美聯社）

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美國航空（American Airlines）24日突傳「不明技術問題」導致故障，逾3,300個境內航班全數停飛，稍早美國聯邦航空總署（FAA）取消該項停飛令，但該航空公司尚未宣布確切原因。

傳涉航班重量和平衡系統

綜合外媒報道，美國航空公司24日透過聲明表示，技術團隊已在全力修復問題，考量旅客安全為第一優先，FAA稍早宣布美國航空的境內航班全數停飛，但該公司還無法提供明確解決時間或其他細節，許多民眾的行程因此大亂。《CNN》引述航空分析公司Circum說法，可能超過3,300架次航班受影響。

由於聖誕假期湧現大量出遊人潮，不少人被這樁突發狀況堵在登機口，有網上傳言指出，故障問題可能涉及航班重量和平衡系統有關，官方尚未證實該傳言。

股價一度下跌超過3％

事發不久，美國航空集團（American Airlines Group Inc.）股價就在美股開盤前一度下跌超過3％，來到每股16.62美元。據了解，全美航空公司在24日平安夜共安排約3萬架次航班，這次技術問題造成停飛的狀況，嚴重影響旅客出行。

據《CNN》報道，美東時間24日早上8時許，美國航空已再度開放登機，並表示事件起因為「供應商技術問題」（vendor technology issue），目前問題已經解決，航班行程也已恢復，會盡快將乘客送往目的地。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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