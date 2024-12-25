聖誕前夕美航班機一度全停飛　技術問題引發機場大混亂

美國航空（American Airlines）24日突傳「不明技術問題」導致故障，逾3,300個境內航班全數停飛，稍早美國聯邦航空總署（FAA）取消該項停飛令，但該航空公司尚未宣布確切原因。

傳涉航班重量和平衡系統

綜合外媒報道，美國航空公司24日透過聲明表示，技術團隊已在全力修復問題，考量旅客安全為第一優先，FAA稍早宣布美國航空的境內航班全數停飛，但該公司還無法提供明確解決時間或其他細節，許多民眾的行程因此大亂。《CNN》引述航空分析公司Circum說法，可能超過3,300架次航班受影響。

由於聖誕假期湧現大量出遊人潮，不少人被這樁突發狀況堵在登機口，有網上傳言指出，故障問題可能涉及航班重量和平衡系統有關，官方尚未證實該傳言。