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國際
2023-12-13 14:28:00

聖誕樹自己動起來　竟搜出呆萌小毛球（有片）

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聖誕樹自己動起來，竟搜出呆萌小毛球。(X)

聖誕樹自己動起來，竟搜出呆萌小毛球。(X)

早前有聖誕樹竟送蟲卵孵出逾百隻螳螂，今次則有聖誕樹為一家人送上驚喜。美國肯塔基州有一家人總會在感恩節前挑選聖誕樹，之後會親手掛上掛飾，就在邀請家人聚會並賞樹的時候，有人發現聖誕樹竟然「自己」動起來，仔細一番檢查，才驚覺原來有一隻貓頭鷹，隱藏在樹裡已經好幾天，令各人頓感驚喜。

綜合報道， Madeline Hill與家人每年傳統都會在感恩節前挑選聖誕樹，聖誕樹上月24日送到家中，家人就會掛上掛飾，27日就請來家人一起聚會並欣賞聖誕樹，詎料有人留意到聖誕樹竟然動起來，有人上前尋找，竟然發現樹裡藏著一隻貓頭鷹。

當貓頭鷹意識到自己被看到後，就爬進樹的深處。（Ｘ） Madeline與家人再找到這隻貓頭鷹時，小心翼翼地把牠放回大自然。（Ｘ）

貓頭鷹躲在樹裡幾天不被發現

Madeline說：「這隻小貓頭鷹偽裝了自己，好幾天都沒有被發現，家人就一直沒有察覺。」不過，當貓頭鷹意識到自己被看到後，就爬進樹的深處，Madeline說：「過了一會，我們才再次找到那隻貓頭鷹，牠真的完全將自己偽裝起來，這就是為甚麼在裝飾聖誕樹時未有發現牠。」Madeline與家人再找到這隻貓頭鷹時，就將牠放回大自然。Madeline說：「屋的四周圍有很多樹，所以貓頭鷹被帶到外面，就立即精神翼翼，飛回樹林裡。」

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