聖誕樹自己動起來　竟搜出呆萌小毛球（有片）

早前有聖誕樹竟送蟲卵孵出逾百隻螳螂，今次則有聖誕樹為一家人送上驚喜。美國肯塔基州有一家人總會在感恩節前挑選聖誕樹，之後會親手掛上掛飾，就在邀請家人聚會並賞樹的時候，有人發現聖誕樹竟然「自己」動起來，仔細一番檢查，才驚覺原來有一隻貓頭鷹，隱藏在樹裡已經好幾天，令各人頓感驚喜。

綜合報道， Madeline Hill與家人每年傳統都會在感恩節前挑選聖誕樹，聖誕樹上月24日送到家中，家人就會掛上掛飾，27日就請來家人一起聚會並欣賞聖誕樹，詎料有人留意到聖誕樹竟然動起來，有人上前尋找，竟然發現樹裡藏著一隻貓頭鷹。