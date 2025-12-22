聖誕節表演駱駝突起飛腳　女觀眾被一腳踢中當場昏迷(有片)

美國德州當地教堂舉辦的聖誕節慶祝活動中發生意外，一名女子到場欣賞表演時，突然被一隻表演中的駱駝攻擊，一腳踢中她的臉，導致當場昏迷，混亂現場畫面在網上瘋傳。
綜合報道，事件發生在休士頓當地教會Champion Forest Baptist Church，一年一度盛大舉行的聖誕節活動，表演中工作人員會使用駱駝等真實動物，參與重現耶穌誕生等場面，詎料發生意外。網上影片顯示，教會活動表演中，一頭駱駝被一名穿著傳統服飾的人牽著走過觀眾席通道，駱駝突然伸出左腳，狠狠踢中一名女觀眾的臉，導致該女子當場昏迷，在場許多民眾立即上前幫忙。
教會指已禁止動物出現在觀眾席
教會發言人事後表示，參與演出的其中一隻駱駝撞到一名觀眾，發生了令人意想不到的事件，教會團隊立即做出反應，並且聯繫緊急部門，後來的演出已禁止讓動物出現在觀眾席。被攻擊的女觀眾幸無大礙，被送院後已經康復出院。
