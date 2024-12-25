聖誕老人送禮路徑即時追蹤 北美防空司令部年度盛事

聖誕佳節來臨，美國、加拿大共組的「北美防空司令部」（NORAD）指揮中心也宣布，一年一度「聖誕老人追蹤計劃」正式啟動，聖誕老人將搭乘代號「SANTA1」的雪橇，把禮物分送到世界各地。根據官網記錄，24日晚間接近11時聖誕老人已經過香港往內地飛行。 源於1955年的一場誤會 綜合外媒報道，NORAD在每年12月24日平安夜都會執行這項「追蹤」聖誕老人的計劃，2024年聖誕老人會在美西時間24日凌晨，在北極坐上由9匹麋鹿拉乘的「SANTA1」雪橇，出發往世界各地，NORAD指揮中心也開始執行第69次任務，向全球大小朋友提供聖誕老人的最新動態。截至香港時間25日早上8時40分左痴，聖誕老人正在南美南部上空。

據報，這項溫馨任務始於1955年聖誕節前一場誤會。當時美國一份報紙將商店廣告的電話錯印成NORAD指揮中心的電話號碼，正在值班的上校蕭普（Harry Shoup）接到一名孩童來電詢問聖誕老人的位置，蕭普耐心向孩童說明「追蹤情形」，之後更開放讓孩子們打電話來詢問相關訊息，這項重要任務也因此延續了69年之久。

以每秒1800英里速度行駛 隨着通訊科技發達，NORAD除了開放電話詢問，全球民眾都可以透過活動官網的雷達、電子郵件或社交平台，找尋聖誕老人最新位置，他們還會事前招募許多接線生，一起為年度盛事努力。

Santa has been spotted flying over New Zealand! #NORADTracksSanta

📷 pic.twitter.com/rQYHLLZkxE — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2024

It’s early in Colorado Springs at the #NORADTracksSanta Operations Center, and our mirthful volunteers are busy taking calls, answering important questions from you! Call us at 1-877-446-6723! 🎅🏼 pic.twitter.com/Wu8LY1KVLw — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) December 24, 2024