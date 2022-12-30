聖誕驚喜｜英8000病人收患癌通知大崩潰　診所1小時後改發「聖誕快樂」

英國一家診所的職員早發出祝賀聖誕的短訊給病人時，竟然意外誤發成「罹患侵襲性肺癌」內容，逾8,000名病人在大節當前，收到短訊以為自己命不久矣，頓然崩潰，不少人更與家人陷入悲傷情緒，後來再收到診所的更正短訊才發現是烏龍一場。





綜合報道，位於Doncaster的診所Askern Medical Practice於上周五(23日)在發出祝賀聖誕節時，竟然誤發罹癌短訊給診所病人，最不可思議的是，短訊還附上連結，點選後可填寫門診表格申請文件，讓許多收到簡訊的病人頃刻崩潰。 57歲男子Chris Reed表示，當他的妻子收到這條短訊後，立即哭成淚人，他隨即致電診所求證，惟電話卻打不通，他只好直接前往診所，結果抵達後被告知罹癌短訊實屬誤發。

有病人與母親雙雙接獲患癌短訊 診所後來補發原來的祝賀聖誕短訊，並且道歉，仍讓許多病患與家屬無法接受。Chris Reed表示，「他們(診所)在1小時內將短訊從『你得癌症』改為『聖誕快樂』，真是令人不敢相信」。 1名剛好在等待癌症檢查結果的女病人表示，當她收到短訊時覺得世界被毀滅，結果診所還祝她聖誕快樂，讓她覺得一切來得很變態。 另1名病人Carl Chegwin 更表示，他與母親一同收到那不幸的短訊，他形容那突如其來的短訊「足以擊垮某個人」，更指診所不應該在節日刪告訴病人患癌。