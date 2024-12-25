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國際
2024-12-25 14:45:46

聖誕2024｜NASA太空人意外滯留8個月　拍片送天上祝福

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NASA太空人威廉斯（右一）和威摩爾（左一）已滯留太空半年多。（圖／翻攝自X@NASA）

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美國太空總署（NASA）24日發布影片，4名太空人向地球送出聖誕節祝福，其中2名太空人因意外已滯留太空半年多，引來一些網友取笑。不過，更多人還是送上節日祝福，對他們的勇敢和堅強表示敬佩。

據《紐約郵報》（New York Post）24日報道，NASA太空人威廉斯（Sunita Williams）和威摩爾（Barry Wilmore）今年6月5日搭乘波音的星際飛機前往國際太空站，結果因太空船機械故障受困，原本預計停留8天變成8個月，一度傳出威廉斯體重下降，瘦成皮包骨，引發外界擔憂。

「等等，他們還被困嗎」

不過，據NASA24日在社交平台X發布的影片，身穿大紅色上衣的威廉斯看起來氣色不錯，她祝福「地球上的每個人都有一個快樂的假期」，表示自己在國際太空站與7位「家人」互相陪伴，度過了一段美好的時光：「我最喜歡聖誕節的事情之一就是準備的過程和參與，大家聚在一起準備東西，為假期做好準備。」

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報道指威廉斯曾在2006年因出任務首次在太空度過聖誕節，如果按照原計劃，她和同事威摩爾現在應該已經返回地球與家人團聚了。有網友因此在NASA的聖誕節影片留言區取笑：「等等，他們還被困嗎」；「你們數月前出發不是只打算出差8天嗎？聖誕裝備從哪裏來的？」

美國太空人威摩爾（左）和威廉斯（右）今年6月前往國際太空站，因意外原本預計停留8天變成8個月。（資料照／翻攝自X@MorningBrew）

半年前準備好聖誕裝備

不過，更多網友對他們的勇敢堅強表示敬佩，向他們送上聖誕節的祝福：「希望你們能從太空欣賞我們美麗星球的景色，確保安全並保持光芒四射」；「將星星的愛與歡樂傳遞到地球！祝國際太空站全體機組人員聖誕快樂！」

據NASA太空人黑格（Nick Hague）透露，太空站上的聖誕裝備是早在半年前就準備好的。他亦於24日在X上分享了機組人員的合照，表示聖誕佳節應與家人和朋友共度，但今年的慶祝活動「苦樂參半」，在太空度過聖誕節固然是奇妙愉快的體驗，但「我深深地想念地球上的家人和朋友」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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