聖誕2024｜NASA太空人意外滯留8個月　拍片送天上祝福

NASA太空人威廉斯（右一）和威摩爾（左一）已滯留太空半年多。（圖／翻攝自X@NASA）

美國太空總署（NASA）24日發布影片，4名太空人向地球送出聖誕節祝福，其中2名太空人因意外已滯留太空半年多，引來一些網友取笑。不過，更多人還是送上節日祝福，對他們的勇敢和堅強表示敬佩。

據《紐約郵報》（New York Post）24日報道，NASA太空人威廉斯（Sunita Williams）和威摩爾（Barry Wilmore）今年6月5日搭乘波音的星際飛機前往國際太空站，結果因太空船機械故障受困，原本預計停留8天變成8個月，一度傳出威廉斯體重下降，瘦成皮包骨，引發外界擔憂。

「等等，他們還被困嗎」

不過，據NASA24日在社交平台X發布的影片，身穿大紅色上衣的威廉斯看起來氣色不錯，她祝福「地球上的每個人都有一個快樂的假期」，表示自己在國際太空站與7位「家人」互相陪伴，度過了一段美好的時光：「我最喜歡聖誕節的事情之一就是準備的過程和參與，大家聚在一起準備東西，為假期做好準備。」