聖誕2024｜NASA太空人意外滯留8個月　拍片送天上祝福

美國太空總署（NASA）24日發布影片，4名太空人向地球送出聖誕節祝福，其中2名太空人因意外已滯留太空半年多，引來一些網友取笑。不過，更多人還是送上節日祝福，對他們的勇敢和堅強表示敬佩。
據《紐約郵報》（New York Post）24日報道，NASA太空人威廉斯（Sunita Williams）和威摩爾（Barry Wilmore）今年6月5日搭乘波音的星際飛機前往國際太空站，結果因太空船機械故障受困，原本預計停留8天變成8個月，一度傳出威廉斯體重下降，瘦成皮包骨，引發外界擔憂。
「等等，他們還被困嗎」
不過，據NASA24日在社交平台X發布的影片，身穿大紅色上衣的威廉斯看起來氣色不錯，她祝福「地球上的每個人都有一個快樂的假期」，表示自己在國際太空站與7位「家人」互相陪伴，度過了一段美好的時光：「我最喜歡聖誕節的事情之一就是準備的過程和參與，大家聚在一起準備東西，為假期做好準備。」
報道指威廉斯曾在2006年因出任務首次在太空度過聖誕節，如果按照原計劃，她和同事威摩爾現在應該已經返回地球與家人團聚了。有網友因此在NASA的聖誕節影片留言區取笑：「等等，他們還被困嗎」；「你們數月前出發不是只打算出差8天嗎？聖誕裝備從哪裏來的？」
半年前準備好聖誕裝備
不過，更多網友對他們的勇敢堅強表示敬佩，向他們送上聖誕節的祝福：「希望你們能從太空欣賞我們美麗星球的景色，確保安全並保持光芒四射」；「將星星的愛與歡樂傳遞到地球！祝國際太空站全體機組人員聖誕快樂！」
據NASA太空人黑格（Nick Hague）透露，太空站上的聖誕裝備是早在半年前就準備好的。他亦於24日在X上分享了機組人員的合照，表示聖誕佳節應與家人和朋友共度，但今年的慶祝活動「苦樂參半」，在太空度過聖誕節固然是奇妙愉快的體驗，但「我深深地想念地球上的家人和朋友」。
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When I think of the holidays, I think of dinners at Christmas, with family and friends gathered for a delicious meal and dessert! For me, it’s cookies. Sugar, mint chocolate, peanut butter; my Dad bakes some of the best on the planet. I wish I had some while I’m off the planet! pic.twitter.com/oEddvsz5BL— Nick Hague (@AstroHague) December 23, 2024
The holidays are all about time spent with family and friends. This year, that celebration is bittersweet. While it's joyous to share this amazing opportunity to live in space with a truly remarkable crew, I deeply miss my family and friends on Earth. pic.twitter.com/KvclBwYbEg— Nick Hague (@AstroHague) December 23, 2024