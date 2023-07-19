聯合國促日本　協助尋找5年前失蹤法國女子

失蹤的女子Tiphaine Veron，現時約40歲，在櫪木縣的日光市失蹤，自此沒有女子的線索，根據女子的智能電話，最後的座標顯示在入住的旅館附近。日本富士電視台表示，聯合國已按《國際避免強迫失蹤公約》，要求日本政府進行調查。

涉案女子在2018年7月，在日光市無故失蹤。聯合國調查綁架及失蹤人口的委員會，認為Tiphaine Veron可能捲入了事件，而導致她失蹤，是聯合國首次就有關條約向日本提出要求。根據有關要求，日本政府需要尋找有關的犯人，而Tiphaine Veron的家人及法國當局亦需要提供有關調查的資料。

疑捲入不明事件

其實自Tiphaine Veron在2018年失蹤以來，其兄長及妹妹已多次前往日本協助尋人，而法國總統的馬克龍（Emmanuel Macron）也曾經要求過時任的已故日本首相安倍晉三協助尋找Tiphaine Veron。Tiphaine Veron就相信，事件不是意外，並表示仍相信妹妹仍在某個地方在等待他們。日本政府在今年4月曾表示，會繼續搜索Tiphaine Veron，而他們認為目前未有證據Tiphaine Veron被捲入刑事案件。

Tiphaine Veron家人指出，她沒有突然失蹤的理由，而其電話的訊號，最後顯示是在入住的旅館附近，認為她很可以被捲入一些事件之中。女子本身有癲癇症，外出需要帶備藥物，因此曾懷疑她可能中途癲癇發作而不被人發現。