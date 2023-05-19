聯合國報告稱緬甸軍政府進口10億美元武器　主要源自中俄

聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）表示，緬甸自軍政府發動政變之後，進口了10億美元（約78億港元）的武器以及相關設備，當中主要來源分別是俄羅斯、中國以及新加坡。

安德魯斯在周三（17日）發表新的報告，列出緬甸在政變後武器的交易情況以及材料的源頭，並且明確指出254家供應商。安德魯斯指：「自政變以來，緬甸軍方進口至少10億美元的武器及協助軍方本土武器製作的物料。」而他的報告當中，亦指出最終有94%的交易，最終是落到軍方手上。