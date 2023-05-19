聯合國報告稱緬甸軍政府進口10億美元武器　主要源自中俄

聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）表示，緬甸自軍政府發動政變之後，進口了10億美元（約78億港元）的武器以及相關設備，當中主要來源分別是俄羅斯、中國以及新加坡。
安德魯斯在周三（17日）發表新的報告，列出緬甸在政變後武器的交易情況以及材料的源頭，並且明確指出254家供應商。安德魯斯指：「自政變以來，緬甸軍方進口至少10億美元的武器及協助軍方本土武器製作的物料。」而他的報告當中，亦指出最終有94%的交易，最終是落到軍方手上。
在長達逾50頁的報告列出，有關的交易有4.06億美元（約31.7億港元）的交易來自俄羅斯的實體，另外有2.67億美元（約20.8億港元）來自中國，當中包括一些國營企業。另外有2.54億美元（約19.8億港元）來自新加坡。不過安德魯斯表示，他未有收到有關的武器轉售獲得新加坡政府的批准，與俄羅斯及中國不同。中國外交部就指特別報告員「越權」，以及「抹黑主權國家正常的軍事貿易」是「歪曲事實，混淆視聽」。
中國外交部：抹黑正常軍事貿易
緬甸軍方不時與反抗組織發生武裝衝突，而緬甸軍方多次被指以空軍空襲反抗組織居住的村落，造成大量平民，包括小孩的死亡。安德魯斯指，對緬甸的將軍實施制裁的效果不足以及很易被規避：「那些提供武器的人，能夠通過空殼公司及創立新公司來迴避制裁，同時有關的執法亦不嚴謹。好消息是我們現在知道是誰提供這些武器，以及知道他們在哪些司法管轄區有業務，成員國現在需要站起來停止武器的流通。」他指，國際社會應該停止讓更多武器落入緬甸軍方手上。