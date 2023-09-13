聯合國報告：全球逾3.3億兒童仍生活在極端貧窮中

聯合國兒童基金會(UNICEF)與世界銀行周三(13日)發表的最新報告指出，新冠疫情導致消除兒童貧窮問題的速度急劇減慢，目前全球仍有3.33億兒童生活在「極端貧窮」狀態下。報告指，消除極端貧窮兒童的人數，比原先預計的少了3,000萬。

聯合國減少兒童貧窮計劃被打亂

報告指出，全球約有六分一兒童每天的生活費仍不足2.15美元(約16.7港元)。UNICEF負責人Catherine Russell在聲明中指出：「新冠疫情、地區衝突、氣候變化和經濟衝擊，加劇了危機並阻礙進展，進而使數以百萬計兒童陷入極端貧窮狀態。」聯合國原訂的目標是在2030年之前消除兒童極端貧窮，但這份報告的調查結果打亂了聯合國的計劃。