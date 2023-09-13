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國際
2023-09-13 19:32:05

聯合國報告：全球逾3.3億兒童仍生活在極端貧窮中

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圖為肯尼亞兩名兒童在垃圾堆拾荒。(資料圖片)

圖為肯尼亞兩名兒童在垃圾堆拾荒。(資料圖片)

聯合國兒童基金會(UNICEF)與世界銀行周三(13)發表的最新報告指出，新冠疫情導致消除兒童貧窮問題的速度急劇減慢，目前全球仍有3.33億兒童生活在「極端貧窮」狀態下。報告指，消除極端貧窮兒童的人數，比原先預計的少了3,000萬。

聯合國減少兒童貧窮計劃被打亂

報告指出，全球約有六分一兒童每天的生活費仍不足2.15美元(16.7港元)UNICEF負責人Catherine Russell在聲明中指出：「新冠疫情、地區衝突、氣候變化和經濟衝擊，加劇了危機並阻礙進展，進而使數以百萬計兒童陷入極端貧窮狀態。」聯合國原訂的目標是在2030年之前消除兒童極端貧窮，但這份報告的調查結果打亂了聯合國的計劃。

馬尼拉貧童獲派發免費糧食。(資料圖片)

馬尼拉貧童獲派發免費糧食。(資料圖片)

兒童遭剝奪尊嚴

世界銀行貧困與公平全球實踐部門主管Luis-Felipe Lopez-Calva指出：「全球有3.33億兒童生活在極端貧窮之中，他們不僅難以滿足生存基本需求，還被剝奪尊嚴、機會、希望，這讓人完全無法容忍。」

報告發現，撒哈拉沙漠以南非洲地區40%兒童仍生活在極端貧窮狀態，佔比是全球之冠。分析指，近年人口快速增加、新冠疫情和與氣候相關災害等連串因素，加劇了撒哈拉沙漠以南非洲地區兒童的極端貧窮，而其他地區兒童的貧窮狀況則穩定地減少。

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