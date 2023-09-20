聯合國大會｜拜登籲美中負責任管控競爭 美國尋求「去風險」而非與中國「脫鈎」

美國總統拜登周二(19日)在聯合國大會發言時提及美中關係，重申美中須負責任地管控競爭，避免演變成衝突。
拜登表示，美國建立多個夥伴關係「不是為圍堵任何國家」，美國試圖負責任地管控美中競爭，防止競爭演變成衝突；美國致力「去風險」(de-risking)而非與中國「脫鈎」(decoupling)。拜登並強調，美國將繼續透過航行自由、經濟上的公平競爭維護基於規則的秩序，抗衡「進逼及威嚇(行為)」，但同時準備好與中國在氣候變化等問題上合作。
「去風險」與「脫鈎」
「去風險」是美歐外交圈嘗試讓北京相信西方無意完全切斷與中國經貿關係的新詞彙，但部分中方人士對此存疑，認為與脫鈎大同小異。
美中競爭之餘，拜登強調美國願意與中國在「進展依賴我們共同努力」的議題上合作，包括應對氣候變化等。
再度譴責俄羅斯入侵烏克蘭
另外，俄烏戰爭至今持續超過1年半，未有平息跡象，聯合國大會連續第2年在戰爭陰霾下召開。拜登說，俄羅斯為侵略烏克蘭而發動「非法戰爭」，沒有國家比烏克蘭更希望戰爭結束，美國堅定支持烏克蘭透過外交途徑解決衝突，並實現公平且持久的和平。拜登直言，只有俄羅斯要為這場戰爭負責，只有俄羅斯有能力立即結束戰爭，只有俄羅斯從中作梗、阻礙和平。
他說：「如果我們拋棄聯合國憲章核心原則、姑息侵略者，這個組織的成員國還能確信他們受保護嗎？如果我們任憑烏克蘭被瓜分，其他國家的獨立還會安全嗎？答案是不會，我們必須挺身抗衡今天這場赤裸裸的侵略，以震懾未來可能出現的侵略者。」
拜登表明美國與盟友將繼續與「烏克蘭英勇人民」站在一起後，現場即時響起熱烈掌聲，鼓掌的包括烏克蘭總統澤連斯基。
籲國際社會共同面對新挑戰
拜登的演說約長28分鐘，著重呼籲國際社會共同面對戰爭、氣候變化、人工智能(AI)等帶來的挑戰，並說美國追求為全人類建構「更安全、更繁榮、更公平的世界」，「我們(美國)的未來與你們緊密相連，沒有國家能單獨面對這些挑戰」。
這是拜登2021年1月上任以來第3度在聯合國大會發表演說。