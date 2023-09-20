聯合國大會｜拜登籲美中負責任管控競爭 美國尋求「去風險」而非與中國「脫鈎」

美國總統拜登周二(19日)在聯合國大會發言時提及美中關係，重申美中須負責任地管控競爭，避免演變成衝突。

拜登表示，美國建立多個夥伴關係「不是為圍堵任何國家」，美國試圖負責任地管控美中競爭，防止競爭演變成衝突；美國致力「去風險」(de-risking)而非與中國「脫鈎」(decoupling)。拜登並強調，美國將繼續透過航行自由、經濟上的公平競爭維護基於規則的秩序，抗衡「進逼及威嚇(行為)」，但同時準備好與中國在氣候變化等問題上合作。

「去風險」與「脫鈎」

「去風險」是美歐外交圈嘗試讓北京相信西方無意完全切斷與中國經貿關係的新詞彙，但部分中方人士對此存疑，認為與脫鈎大同小異。

美中競爭之餘，拜登強調美國願意與中國在「進展依賴我們共同努力」的議題上合作，包括應對氣候變化等。