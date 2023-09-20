聯合國大會｜澤連斯基：俄羅斯邪惡不可信　問普里戈津就知

烏克蘭總統澤連斯基親身到紐約出席聯合國大會致辭，是自去年2月俄烏戰事爆發來第一次。澤連斯基批評俄羅斯入侵烏克蘭，將糧食及能源武器化，並試圖進行種族滅絕，他形容俄羅斯邪惡及不能信任，呼籲國際社會團結抗衡俄羅斯，嚴懲戰爭罪行。

澤連斯基自俄烏戰事爆發以來，首次親身到紐約出席聯合國大會，獲在場人士鼓掌歡迎。澤連斯基批評俄羅斯入侵烏克蘭，並將糧食及能源武器化，以換取承認部分、如非全部奪取得來的領土。他提及被俄羅斯帶走的烏克蘭兒童，稱雖然國際刑事法庭，以非法驅離烏克蘭兒童涉嫌犯下戰爭罪行為由通緝俄羅斯總統普京，但烏方至今仍未能將所有兒童帶回家，認為他們若繼續留在俄羅斯，只會被教導憎恨烏克蘭，並切斷與家人的聯繫，這形同將仇恨武器化，來對付烏克蘭。