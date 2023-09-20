熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-20 11:15:00

聯合國大會｜澤連斯基：俄羅斯邪惡不可信　問普里戈津就知

分享：
澤連斯基在聯大上形容俄羅斯邪惡不可信，問普里戈津就知。(AP)

澤連斯基在聯大上形容俄羅斯邪惡不可信，問普里戈津就知。(AP)

烏克蘭總統澤連斯基親身到紐約出席聯合國大會致辭，是自去年2月俄烏戰事爆發來第一次。澤連斯基批評俄羅斯入侵烏克蘭，將糧食及能源武器化，並試圖進行種族滅絕，他形容俄羅斯邪惡及不能信任，呼籲國際社會團結抗衡俄羅斯，嚴懲戰爭罪行。

澤連斯基自俄烏戰事爆發以來，首次親身到紐約出席聯合國大會，獲在場人士鼓掌歡迎。澤連斯基批評俄羅斯入侵烏克蘭，並將糧食及能源武器化，以換取承認部分、如非全部奪取得來的領土。他提及被俄羅斯帶走的烏克蘭兒童，稱雖然國際刑事法庭，以非法驅離烏克蘭兒童涉嫌犯下戰爭罪行為由通緝俄羅斯總統普京，但烏方至今仍未能將所有兒童帶回家，認為他們若繼續留在俄羅斯，只會被教導憎恨烏克蘭，並切斷與家人的聯繫，這形同將仇恨武器化，來對付烏克蘭。

澤連斯基自俄烏戰事爆發以來，首次親身到紐約出席聯合國大會，獲在場人士鼓掌歡迎。(AP) 澤連斯基自俄烏戰事爆發以來，首次親身到紐約出席聯合國大會，獲在場人士鼓掌歡迎。(AP)

澤連斯基籲各國團結抗衡俄羅斯

澤連斯基形容俄羅斯邪惡及不能信任，問俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)普里戈津(Yevgeny Prigozhin)就知，他指，普里戈津發動了反對俄羅斯普京的兵變，獲普京答應放生，結束了短暫兵變，但是兩個月後死於墜機。澤連斯基呼籲各國必須阻止俄羅斯將全球推向終極一戰，呼籲各國團結抗衡俄羅斯，嚴懲戰爭罪行，又說烏克蘭正盡全力阻止俄羅斯的入侵，令日後不再有國家敢向別國發動侵略。

普里戈津在兵變後兩個月，於上月墜機身亡。外界有傳是普京指使暗殺，普京則指相關說法是謊言。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受