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國際
2024-01-24 10:21:00

聯合國審查中國人權狀況　英美等國建議廢除《港區國安法》

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聯合國審查中國人權狀況，英美等國建議廢除《港區國安法》。(AP)

聯合國審查中國人權狀況，英美等國建議廢除《港區國安法》。(AP)

聯合國人權理事會23日針對中國展開「普遍定期審查」（UPR），163國代表會上輪流發言，多個西方國家除批評中國打壓公民自由，在新疆鎮壓維吾爾族等少數民族，企圖消滅西藏文化和宗教認同，更關注香港人權狀況倒退，美國、英國、加拿大等多國建議廢除《香港國安法》。另外，伊朗、喀麥隆等國讚揚中國政府。

會議在瑞士日內瓦舉行，多達163國代表在會上就中國人權狀況發言，各人限時45秒。香港為審查焦點之一，多國在會議前已提交相關問題，質疑香港人權在國安法實施後大幅倒退。美國、英國、荷蘭及瑞士詢問香港政府，是否會採納聯合國人權事務委員會去年的建議，廢除《香港國安法》。包括加拿大在內，共有19個國家提出與香港相關的建議，包括捷克、丹麥、法國、德國、愛爾蘭、日本、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、瑞士、瑞典、英國、美國、澳洲、奧地利及比利時等。法國建議中國保障網路及香港的言論自由；瑞士建議，確保《香港國安法》符合《國際人權公約》的要求，但未要求廢除。

陳旭：人民幸福生活是最大的人權。(AP)

陳旭：人民幸福生活是最大的人權。(AP)

陳旭：人民幸福生活是最大的人權

港府政務司長陳國基擔任中國代表團副團長，率領港府官員以中國代表團成員身分出席會議。他表示，隨著《港區國安法》貫徹落實和選舉制度經過完善，在中國《憲法》、《基本法》以及國際公約適用於香港有關規定的保證下，港人可以繼續享有合法權利和自由，司法權也得以獨立行使，並廣受國際認同。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處大使陳旭在會上表示，中國走出順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路，堅持以人民為中心，努力讓老百姓過上更好日子，人民幸福生活是最大的人權。

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