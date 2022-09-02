聯合國新疆報告：犯危害人類罪行 外交部斥完全非法和無效

聯合國人權事務高級專員巴切萊特在4年任期最後一天，即周三發表新疆人權報告，指中方任意和歧視性地拘押維吾爾族人及主要穆斯林族群，或構成國際罪行，特別是危害人類罪行。中國外交部批評報告完全非法和無效，是虛假訊息的大雜燴，是服務美國和西方以疆制華戰略的政治工具。

外交部發言人汪文斌稱，人權高專辦基於境外一些反華勢力的政治圖謀杜撰報告，嚴重違反其職責，嚴重違背普遍、客觀、非選擇性、非政治化原則，再次證明高專辦已淪為美西方整治廣大發展中國家的打手和幫兇。他又指，即使這是非法、毫無公信力的報告，也沒有敢再渲染新疆存在所謂「種族滅絕」、「強迫勞動」、「宗教壓迫」和「強制絕育」等謬論，可見美西方編造的世紀謊言已破產，以疆制華的政治圖謀注定失敗。中國常駐聯合國日內瓦代表團發表131頁聲明回應，批評報告漠視新疆的人權成就和恐怖主義的毀滅性影響，並且基於反華勢力的假訊息，誣蔑抹黑中國。

建議釋放職業培訓中心人士

巴切萊特今年5月訪問新疆後一直未有發表報告，她日前承認受到中國等三十多個國家施壓。48頁的新疆人權報告主要引用曾被拘留人士的訪問而寫成，指中國2017至19年以打擊恐怖主義和極端主義為名，在新疆嚴重違反人權；拘留維族人的職業培訓中心內，存在酷刑或虐待，包括性暴力；另自2017年起中國透過家庭計劃政策，侵犯維族人生育權利。報告建議中方釋放所有被拘押在職業培訓中心、監獄或扣押設施的人，並容許聯合國機構和官員無限制地訪問新疆。