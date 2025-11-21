聯合國氣候變化大會會場火警 21人不適談判一度暫停(有片)

正在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變化大會會場周四(20日)發生火警，數千人疏散，21人接受醫療服務，當中19人吸入不同程度的煙霧，部分人接受治療後已離開醫院，受火警影響，當地星期四下午所有會議暫停。巴西旅遊部長薩比諾指可能是短路或其他電力系統故障導致起火。環境部官員說，火警似乎沒有造成重大後果，電力系統亦已恢復運作。消防部門正調查起火原因，相信是電器設備引發火警，估計可能是微波爐。



