聯合國氣候變化大會會場火警 21人不適談判一度暫停(有片)

正在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變化大會會場周四(20日)發生火警，數千人疏散，21人接受醫療服務，當中19人吸入不同程度的煙霧，部分人接受治療後已離開醫院，受火警影響，當地星期四下午所有會議暫停。巴西旅遊部長薩比諾指可能是短路或其他電力系統故障導致起火。環境部官員說，火警似乎沒有造成重大後果，電力系統亦已恢復運作。消防部門正調查起火原因，相信是電器設備引發火警，估計可能是微波爐。
估計微波爐引發火警
事發在星期四下午2時許，會場的藍區發生火警，冒出火焰濃煙，當區設有各締約方展台，以及各代表團和傳媒辦公區域，現場人員隨即撤離，消防員、聯合國和保安人員亦攜同滅火器撲救，火勢六分鐘內受控，但火警導致談判中斷。中國代表團表示，「中國角」區域未受今次火警影響。
會場及後重新開放，受影響區域將封閉至會期結束。締約方談判於當地今日繼續進行，組委會呼籲各方團結一致，重返談判桌，確保大會圓滿成功。
🚨🇧🇷 BREAKING: MASSIVE FIRE ERUPTS AT COP30 CLIMATE SUMMIT PAVILION— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 20, 2025
Breaking chaos in Brazil, flames ripped through a key pavilion at the COP30 climate circus in Belém, forcing evacuations and turning the world's biggest virtue-signal fest into a real-life hell.
Firefighters… https://t.co/eqkSWWx6w0 pic.twitter.com/IgAMf2szNH