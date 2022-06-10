聯合國:戰事影響94國16億人 俄烏建糧食走廊談判停滯

俄羅斯攻打烏克蘭逾3個月，佔據烏國大範圍沿岸地區，戰艦控制了黑海和亞速海，令烏克蘭這個世界糧倉未能將小麥等穀物運往全球各地，特別是非洲落後地區，推高穀物價格，導致全球面臨糧食危機。聯合國提出在黑海建「糧食走廊」，將烏穀物運至土耳其再供應全球，俄土外長周三會晤，俄方昨稱還未達成協議。聯合國則發表報告指，從糧食安全、能源和金融來看，估計這場戰事影響全球94國16億人，促請各國採取行動。

全球三分一小麥由烏克蘭供應，但俄羅斯自2月24日出兵後阻礙了烏克蘭從黑海運送穀物，聯合國促請俄烏雙方及臨海鄰國土耳其共商建立糧食走廊。協議可能包括土耳其海軍護送貨輪離開烏黑海港口敖德薩和其他目前遭俄軍封鎖的港口，駛往土耳其海峽，運送農產品到全球市場。土國外長查武什奧盧稱，聯合國的建議切實可行，但需與俄烏兩國更多會談以確保貨輪安全。俄外長拉夫羅夫表示，責任在烏方，他們須清除其在黑海港口所埋下的水雷，俄方早已作出所需承諾，毋須再有行動，「我們早已與我們土耳其同伴合作」。俄方亦提出西方須撤除對俄農產品出口的制裁，查武什奧盧認為此要求合理。俄羅斯糧食出口技術上獲豁免制裁，但俄聲稱其船隻和銀行受制裁，令該國未能運送穀物到全球市場。

烏憂俄軍藉機攻黑海港口敖德薩

烏克蘭外交部批評拉夫羅夫保證不會利用糧食走廊推進攻打南部港口敖德薩屬「空話」，烏方需要「有效的安全保證」。烏克蘭官員稱，土耳其在黑海並沒有足夠能力保證貨船的安全，並指要清除烏克蘭港口水雷需時最少兩至三個月，而土國和羅馬尼亞海軍必須參與。烏克蘭駐土耳其大使則指俄羅斯提出不合理建議，包括檢查所有貨船。開戰前烏克蘭每個月出口多達600萬噸穀物，打仗後降至約100萬噸，因烏克蘭大部分物品都依賴港口運到海外，即使增加陸路火車運送也不能彌補港口的運輸量。烏總統澤連斯基警告，「若俄羅斯繼續封鎖黑海，數百萬人或捱餓」。烏國和西方一直指摘俄方將糧食供應變武器，歐盟官員則批評俄總統普京的侵略導致糧食危機。

聯合國秘書長古特雷斯周三稱，聯合國高級官員過去10天與土耳其、歐盟、俄羅斯和美國會談，但因不想影響談判成功拒透露詳情。