聯合航空客機侯斯頓起飛引擎噴火 嚇壞逾百乘客(有片)

踏入2025年，美國接連發生恐怖空難，引起航空安全疑慮。德州侯斯頓一個主要機場周日(2日)一架聯合航空(United Airlines)空中巴士客機在跑道起飛時引擎出現問題，導致右邊機翼冒煙起火，逾百乘客從登機樓梯和逃生滑梯疏散。 美聯社報道，聯邦航空管理局(FAA)發聲明表示，原定飛往紐約的聯合航空1382號航班，於當地時間早上8時30分左右在喬治布殊侯斯頓洲際機場(George Bush Intercontinental Airport)跑道被迫停飛。事件並沒造成傷亡，乘客疏散後乘巴士返回客機大樓。 機艙充斥煙味 聲明指，涉事空中巴士A319型客機「收到關於其中一個引擎的指示」後，緊急停止起飛。美媒KPRC-TV從乘客取得的影片可見，客機在跑道加速滑行時，右邊機翼處噴出橙紅色火焰並冒煙，有乘客嚇得大叫：「趕快讓我們出去！」影片中，有乘客站起來張望，一名女乘客掩著口鼻，似乎在機艙裡聞到煙味。

乘客疏散到跑道 聯合航空發聲明表示，客機上共有104名乘客和5名機組人員，原定前往紐約拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)，事故發生後，「乘客經由逃生滑梯和樓梯疏散到跑道上，隨後乘搭巴士返回客運大樓。我們已經安排另一架飛機，將乘客於中部時間下午2時送往目的地」。FAA表示正調查事件。



美國近日兩宗致命空難 近日發生的兩宗致命空難，令外界高度關注美國飛行安全。事故之一是，美國航空(American Airlines)一架載有60名乘客和4名機組人員的客機，在首都華盛頓列根國際機場附近，與一架載著3名軍人的陸軍黑鷹直升機在空中相撞，無人生還。另一事故發生在費城，一架小型噴射客機在一處社區撞民居墜毀，造成7人死亡。