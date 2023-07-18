聯合航空客機逃生滑梯掉落芝加哥民居 機師竟懵然不知？(有片)

客機事發時載著155名乘客及10名機組人員。屋主德維特(Patrick Devitt)接受當地WLS電視台訪問時表示，他當時在返家途中，但兒子和岳父在家，他們正在廚房吃午餐，於中午12時15分左右突然聽見「砰」一聲巨響。德維特其後把逃生滑梯從後院拖到屋前，表示逃生滑梯擊中房屋的一部分，損壞了屋頂、排水管和紗窗。

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，聯合航空一架從瑞士起飛的波音767客機，安全抵達芝加哥奧黑爾機場後，維修人員卻發現飛機一側的逃生滑梯不知去向。

聯合航空事故｜屋主：逃生滑梯「雜亂」

德維特指，這個逃生滑梯看來有點雜亂，全部展開之後，可見它比一輛小型汽車還要大，「是一個非常巨大的設備」。他們致電911後，FAA人員在30分鐘內便到場調查。其後，兩名聯合航空人員下午到場，將逃生滑梯帶走。

聯合航空發聲明表示，公司正調查事故原因，「我們已立即聯繫FAA，並與公司團隊合作，以進一步了解事發情況」。FAA僅表示已著手調查，並未透露更多細節。

聯合航空事故｜並非首次飛行途中掉落逃生滑梯

這並非波音767客機首次掉落逃生滑梯，分別是2016年在鳳凰城Sky Harbor機場附近，以及2019年在波士頓洛根機場附近。