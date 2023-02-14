聯合航空機頭向下衝嚇到尖叫 乘客事後才知差700呎撞落海

美國聯合航空一班客機去年12月18日從夏威夷出發往三藩市，客機在起飛僅71秒後曾機頭向下俯衝，不少乘客嚇到尖叫，但當時情況原來非常危急。有乘客說，當時一家四口在機上，開始時以為是尋常遇到氣流，但當機艙內尖叫聲愈來愈多時，他發現情況有點不妥。直至周日有報道揭露，原來客機當時與海面距離不足775呎，差點墮落太平洋。

九霄驚魂｜急降速度是每分鐘近8600呎

該航空事件之後並未有報道，直至網頁The Air Current報道才公開。涉事客機為波音777機種，航班編號UA1722，載有逾300人，起飛時當地天氣惡劣有暴風雨。客機爬升初時情況正常，但到了約2,200呎高空時開始向下俯衝，下降速度是每分鐘近8,600呎，幸客機俯衝約8至10秒後再度爬升並恢復正常，但那時已跌至755呎以下。事件發生了不足45秒，專家指客機當時爬升的力度對飛機和機上人員產生近2.7倍的地心吸力。地心吸力上升可造成腦部缺氧，因影響心臟泵血到腦裡，但若地心吸力向下情況更嚴重，腦部會充血，出現「紅視症」，嚴重者失去知覺。