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國際
2024-07-09 21:11:07

聯合航空波音客機又空中「甩轆」 其他機師：有輪胎掉落(有片)

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聯合航空

聯合航空再有客機起飛時輪胎掉落。(互聯網)

美國聯合航空公司數月內第二度發生起飛後「甩轆」 事件。該公司一架波音B757-200 客機周一早上從洛杉磯起飛時，其他客機的機師驚見有輪胎掉下立即通知控制塔，稱見到輪胎在機鼻前飛過。網上片段可見，飛機輪胎在跑道旁彈下彈下，有美媒形容「恐怖」一幕。幸事件無造成乘客或地面人員受傷。

涉事客機航班編號為1001，載有174名乘客和7名機組人員。機師似乎對「甩轆」懵然不知，控制塔人員與其對話稱，獲告知其駕駛的客機輪胎掉落，機師回答稱會檢查。據悉，掉落的是降落架輪胎。有乘客事後稱，飛機降落原定目的地丹佛時，機組人員稱將緊急降落，並喊出「brace, brace, brace」，叫大家做好防備姿勢。客機最後有驚無險安全著陸，乘客形容降落並非完全暢順，機身有彈一下，但僅此已而。機上乘客也未見恐慌。

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聯合航空｜3月飛日本航班輪胎掉下擊中車輛

聯合航空一架波音B777-200客機也曾發生同類事件，飛機從三藩市飛往日本，但起飛爬升時輪胎掉下，並擊中地面機場職員停車場的車輛。客機最後改道緊急降落洛杉磯，沒有造成傷亡。

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