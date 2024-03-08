聯合航空波音機起落架「甩轆」 砸毀地面多架汽車(有片)

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777客機，周四(7日)原定從三藩市飛往日本大阪，在飛行過程中「甩轆」，輪胎擊中地面上停車場的多部汽車。三藩市國際機場一條跑道需要短暫關閉作清理，客機需改飛洛杉磯進行緊急降落，事件中無人受傷。有影片拍到，涉事客機剛飛離跑道不久，就有一個輪胎從起落架掉落。
事件中無人受傷
三藩市機場方面表示，涉事飛機機型號為波音777-200，該班航班在當地時間上午11時35分起飛後，發現有輪胎從機上脫落，機師決定將客機轉到洛杉磯緊急降落。輪胎擊中機場員工使用的停車場上，導致多輛汽車受損。當時航班上共有249人，包括235名乘客、14名機組人員，事件沒有任何人受傷，公司已安排另一架客機在周四晚把乘客送往大阪。
聯合航空公司表示，，這架波音777客機在起飛時甩掉的輪胎是在2002年製造的，並指在設計上即使在輪胎缺失，或損壞的情況下仍能安全著陸。據資料顯示，波音777客機有兩個主要起落架，各有六個輪胎。機場事後曾封閉一條跑道，清理碎片。
聯邦航空管理局正就事件展開調查，希望能從調查中找出事故的原因，以及避免類似事件再次發生。美國傳媒引述航空專家指出，飛機輪胎脫落通常是維修問題，而更換輪胎的是聯合航空團隊，因此對飛機製造商波音不會帶來影響。
BREAKING: United Airlines Boeing 777 loses tire while taking off from San Francisco, crushing cars on the ground pic.twitter.com/uXpHuFdzul— BNO News (@BNONews) March 7, 2024
#BREAKING United Airlines Flight UAL35 lost a tire during takeoff from SFO.— CNW (@CANews_Watch) March 7, 2024
UAL35 is currently in the air, diverting to LAX. One or two tires are missing from the aircraft. Landing gear has damaged multiple cars at SFO (in video from @Julian61865944) pic.twitter.com/2GiRanJQZK