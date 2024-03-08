聯合航空波音機起落架「甩轆」 砸毀地面多架汽車(有片)

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777客機，周四(7日)原定從三藩市飛往日本大阪，在飛行過程中「甩轆」，輪胎擊中地面上停車場的多部汽車。三藩市國際機場一條跑道需要短暫關閉作清理，客機需改飛洛杉磯進行緊急降落，事件中無人受傷。有影片拍到，涉事客機剛飛離跑道不久，就有一個輪胎從起落架掉落。

三藩市機場方面表示，涉事飛機機型號為波音777-200，該班航班在當地時間上午11時35分起飛後，發現有輪胎從機上脫落，機師決定將客機轉到洛杉磯緊急降落。輪胎擊中機場員工使用的停車場上，導致多輛汽車受損。當時航班上共有249人，包括235名乘客、14名機組人員，事件沒有任何人受傷，公司已安排另一架客機在周四晚把乘客送往大阪。

聯合航空公司表示，，這架波音777客機在起飛時甩掉的輪胎是在2002年製造的，並指在設計上即使在輪胎缺失，或損壞的情況下仍能安全著陸。據資料顯示，波音777客機有兩個主要起落架，各有六個輪胎。機場事後曾封閉一條跑道，清理碎片。

聯邦航空管理局正就事件展開調查，希望能從調查中找出事故的原因，以及避免類似事件再次發生。美國傳媒引述航空專家指出，飛機輪胎脫落通常是維修問題，而更換輪胎的是聯合航空團隊，因此對飛機製造商波音不會帶來影響。