聯國大會期間雙邊會晤 拜登險推跌巴西國旗 台上失儀

80歲的拜登跟盧拉雙邊會晤後見記者。拜登從後台步出時，緊貼台邊的7呎高巴西國旗而行，他不但在眾目睽睽下伸手撥開巴西國旗，更因太大力把國旗推到搖搖晃晃，幸它未有倒下，否則場面將非常尷尬。拜登見狀回望一下，看似知道自己幾乎闖禍，聳肩行快兩步。

美國總統拜登失言頻頻，又曾當眾跌倒及踩單車「炒車」。他周三在聯合國大會期間跟巴西總統盧拉(Luiz Inacio Lula da Silva)，就有關發起推動維護工人權益倡議發表講話時，被指又再失儀。

盧拉發言 拜登低頭解耳機線

盧拉開始發言時，拜登又似乎心不在焉，低頭望著手中用作聽取傳譯的耳機，似乎是在解開打結的耳機線。盧拉不久問拜登「拜登總統你聽到我說話嗎？」拜登卻無反應。盧拉接著說︰「這是巴西及美國的歷史時刻……」見拜登仍不答，盧拉似有點不耐煩，再問「拜登總統你聽到我說話嗎？」此時拜登才點頭說聽到，盧拉回應︰「你聽到嗎？太好了。」之後拜登低頭繼續把弄耳機，未幾其中一邊耳筒鬆脫掉下，他即面露茫然表情。當時台上還有國際勞工組織總幹事洪博(General Gilbert Houngbo)，在拜登及盧拉發表講話後作總結。3人下台前，拜登跟洪博握手，盧拉在旁熱烈鼓掌，接著輪到盧拉跟洪博握手，拜登卻已急不及待向台下敬禮，準備離開。盧拉之後欲步向拜登，拜登即轉身下台，盧拉只好急停步，一臉無奈。

美巴避談分歧 勞工議題有共識

拜登及盧拉在中俄議題等立場分歧，勞工權益是二人少有共識之一。他們宣布建立支持勞工的全球倡議，包括結束剝削工人及使用童工、促進工作安全及打擊工作場所性別及族群歧視等，並邀G20成員加入。拜登及盧拉避免公開討論分歧議題，包括美國的古巴政策以及俄烏戰爭等。

盧拉今年較早曾訪華，跟國家主席習近平會晤，尋求加強中巴商貿關係，分析認為巴西外交圈不把中美競爭視為「零和遊戲」，傾向跟不同國際夥伴在具體議題接觸合作；盧拉本身亦曾是工會領袖，並由此展開政治生涯。拜登則正爭取明年連任總統，贏得工會支持被視為其勝選關鍵之一。