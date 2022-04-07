聯國發言 澤連斯基轟未能保護烏國 倡踢俄羅斯出安理會

聯合國安理會周二開會討論烏克蘭局勢，烏總統澤連斯基透過視像首次在安理會發言，他批評安理會未能保護烏克蘭，應該改革，並將俄羅斯逐出安理會，令俄國無法否決阻止其侵略行為的議案。在發言時，澤連斯基又播出布查和馬里烏波爾的平民遭反綁雙手和慘死的照片，並說有婦女遭強姦。中國常駐聯合國代表張軍認為應先查清布查平民死亡事件，避免無端指責。

俄羅斯在安理會擁有否決權，該國2月24日派兵攻打烏克蘭以來，相繼否決有關俄入侵行為的具法律約束力決議案或聲明。澤連斯基抨擊安理會未有採取行動結束俄國的侵略，並指安理會可做兩件事：「將作為侵略者和戰爭源頭的俄羅斯逐出安理會，令俄國不可阻止有關其侵略、其發起戰爭的決議案，然後大家盡辦法建立和平。另一選項是改革或改變，解散安理會並為和平努力。」