聯國發言 澤連斯基轟未能保護烏國 倡踢俄羅斯出安理會

聯合國安理會周二開會討論烏克蘭局勢，烏總統澤連斯基透過視像首次在安理會發言，他批評安理會未能保護烏克蘭，應該改革，並將俄羅斯逐出安理會，令俄國無法否決阻止其侵略行為的議案。在發言時，澤連斯基又播出布查和馬里烏波爾的平民遭反綁雙手和慘死的照片，並說有婦女遭強姦。中國常駐聯合國代表張軍認為應先查清布查平民死亡事件，避免無端指責。
俄羅斯在安理會擁有否決權，該國2月24日派兵攻打烏克蘭以來，相繼否決有關俄入侵行為的具法律約束力決議案或聲明。澤連斯基抨擊安理會未有採取行動結束俄國的侵略，並指安理會可做兩件事：「將作為侵略者和戰爭源頭的俄羅斯逐出安理會，令俄國不可阻止有關其侵略、其發起戰爭的決議案，然後大家盡辦法建立和平。另一選項是改革或改變，解散安理會並為和平努力。」
中方：查清布查平民死亡事件 免無端指責
張軍表示，根據國際人道法，平民在武裝衝突中應免遭任何形式的暴力，針對平民的襲擊不可接受，也不應該發生。有關布查鎮平民死亡的報道和畫面令人十分不安，事件的相關情況和具體原因必須查清。任何指控都應基於事實，結論得出之前，各方應保持克制，避免無端指責。張軍又重申制裁不是解決問題的有效手段。
捷克成首北約成員國運坦克援烏
布查事件挑動部分歐洲國家神經，捷克傳媒日前稱該國運送裝甲步兵戰車和蘇聯製T72坦克，經斯洛伐克運往烏。捷克國防消息人士周二證實事件，這是首有北約國家向烏方提供坦克，也令外界擔心一直堅持不參戰的北約，或捲進俄烏戰事。另外，布查教堂的亂葬崗據悉埋有150至300具遺體，另一村莊馬卡里夫兩天內發現20具遺體。