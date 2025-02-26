聯大表決烏克蘭決議案 美國首次反對譴責俄羅斯

俄羅斯攻打烏克蘭周一滿3年，聯合國大會成為另一角力戰場，也標誌在俄烏戰爭上美國與歐洲「決裂」伸延至聯合國。美國周一首次投票反對含譴責俄羅斯入侵字眼、由烏克蘭提出的決議草案。至於美國提出的「中立」草案，經法國修定並提及俄入侵導致衝突後，美國投棄權票。美國其後在有15個成員國的聯合國安理會上提出其「原裝」草案，在俄羅斯「助攻」罕有無否決下通過。

聯合國大會周一分別表決烏克蘭和美國提出的決議案。烏克蘭的議案再次呼籲履行之前通過的決議案，並要求俄羅斯「立即、完全和無條件地從烏克蘭國土撤走軍隊」，以及譴責俄羅斯攻擊平民和民用設施。結果93票贊成、18票反對和65票棄權下通過，美國加入俄羅斯和北韓等國家投反對票。投票結果也反映在美國傾俄後支持烏克蘭的國家減少，之前的表決有逾140國譴責俄羅斯侵略和要求立即撤軍。 自提草案經修定 美國投棄權 通過烏克蘭決議案後，大會表決美國的草案，內容提及「哀悼俄烏衝突中失去的生命，敦促迅速結束衝突，以及俄烏實現持久和平」，並無提及俄方的侵略，也未承認烏克蘭的領土完整。但法國出乎意料領頭提出3項修定，加入衝突是由俄羅斯全面入侵烏克蘭引起的字眼，並重申聯大支持烏克蘭主權、獨立、統一和領土完整，以及呼籲尊重聯合國憲章達致和平。俄羅斯則修定加入解決衝突「根源」的內容。最終美國的議案在93票贊成、8票反對和73票棄權下通過；烏克蘭投贊成、美國被逼棄權，俄羅斯則反對。烏克蘭決議案和美國經修定的決議案均獲美國的亞洲盟友支持，包括日本、南韓、澳洲和新西蘭，以及鄰國加拿大、墨西哥和歐洲國家，匈牙利除外。

美國「偏袒」俄 安理會首通過涉烏決議 至於安理會表決，俄羅斯過往運用其常任理事國的否決權，否決所有涉烏克蘭的決議案。周一就「原裝」美國草案投票時，俄方亦以否決權阻撓歐洲成員國的修定，結果決議在英國和法國等5個國家棄權下通過；除了美俄，中國、巴基斯坦、巴拿馬和南韓等10國贊成，這也是安理會首次通過有關烏克蘭的決議案。美國駐聯合國代理大使謝伊稱，過去要求俄方撤兵的聯合國決議案均未能停止戰爭，這場戰場拖了太長，也讓俄烏人民付上太可怕代價。她指美國的決議在安理會獲通過，「是第一步，但是重要的一步」，讓大家走向和平。不過，歐洲國家卻認為，一個獎勵侵略的和平，並不算是和平。 聯合國大會決議並沒有約束力，但具有政治影響力，反映了全球對俄烏戰爭的看法。而安理會決議雖具法律約束力，但實際上「無牙力」。因為俄羅斯擁有否決權，安理會在烏克蘭問題上的運作遭癱換，聯大成為烏克蘭獲國際支持的重要窗口。聯合國周一的表決，突顯特朗普上任後的政策大轉變，且很大程度上免除了俄羅斯總統普京對入侵烏克蘭的責任。克里姆林宮周二稱，歡迎美在烏克蘭問題上更加持平，有助解決這場衝突。