聯邦政府大裁員惹民怨 CNN：美國競爭對手趁機招攬國安人才及特朗普反對者

美國特朗普政府為削減聯邦政府開支，近日大量解僱聯邦公務員，據CNN及知情者掌握的文件，中國及俄羅斯等美國競爭對手，近日指示情報部門大力招募在國安範疇工作的美國聯邦僱員，特別鎖定近日被炒或自覺快將被開刀的人。
CNN引述相關資報報道，外國對手急於特朗普政府在聯邦部門大裁員的計劃來招覽人才。兩名消息人士指，中國及俄羅斯正鎖定目標，招募最近被解僱且身家清白的僱員，以及可能被炒的試用期員工，因為他們可能知曉關於美國關鍵基礎設施和重要政府部門的關鍵資訊。現在最少兩個國家已建立招聘網站，並於職場社交平台LinkedIn積極接觸美國聯邦僱員。
外國特工在社交平台搜尋「可利用的」聯邦僱員
根據CNN曾閱覽的一份部分經校訂的文件，美國海軍犯罪調查局發表的文件指出，情報圈評估「高度確信」外國對手正在試圖招募美國聯邦僱員，並「利用」特朗普政府大裁員的計劃。此外，外國情報官員接獲指示，瀏覽LinkedIn、TikTok、小紅書和Reddit等平台，以搜尋可運用的人力資源。
外國特工在Linkedin貼空缺資訊
海軍犯罪調查局文件指出，最少一名外國情報官員指示特工在Linkedin建立公司檔案，並張貼職位空缺資訊，積極接觸那些表示「願意接受工作機會」的聯邦僱員。另一消息則指，美國的競爭對手認為這些僱員「正處於最脆弱的時期……丟了飯碗，對於被解僱感到痛苦等」。
聯邦僱員「是極具吸引力的目標」
消息指，「這些被拋棄的聯邦僱員熟識制度內部的資訊，不難想像他們對我們國家(美國)競爭對手和敵人的情報部門來說，是極具吸引力的目標。」
這些情報似乎印證了美國官員的擔憂：大規模解僱聯邦僱員，可能令外國情報機關有機可乘，他們可能試圖利用陷入財困或心懷不滿的前聯邦僱員。