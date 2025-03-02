聯邦政府大裁員惹民怨 CNN：美國競爭對手趁機招攬國安人才及特朗普反對者

美國特朗普政府為削減聯邦政府開支，近日大量解僱聯邦公務員，據CNN及知情者掌握的文件，中國及俄羅斯等美國競爭對手，近日指示情報部門大力招募在國安範疇工作的美國聯邦僱員，特別鎖定近日被炒或自覺快將被開刀的人。

CNN引述相關資報報道，外國對手急於特朗普政府在聯邦部門大裁員的計劃來招覽人才。兩名消息人士指，中國及俄羅斯正鎖定目標，招募最近被解僱且身家清白的僱員，以及可能被炒的試用期員工，因為他們可能知曉關於美國關鍵基礎設施和重要政府部門的關鍵資訊。現在最少兩個國家已建立招聘網站，並於職場社交平台LinkedIn積極接觸美國聯邦僱員。