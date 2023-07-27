聯邦法官拒接納拜登兒子認罪協議　亨特隨即否認逃稅

美國總統拜登的兒子亨特(Hunter Biden)涉及的逃稅案件出現戲劇性轉變。亨特與檢察官原本已就其被指故意不繳納所得稅的2項較輕罪名達成認罪協議，主審的聯邦法官Maryellen Noreika拒絕接納，意味相關的訴訟案將持續下去，亨特亦隨即否認逃稅。

亨特與檢察官David Weiss於上月20日就兩項較輕的指控達成認罪協議，以換取不被起訴非法擁有槍械的罪名。一般估計，認罪協議可順利獲法官接納。政界觀察家認為，亨特認罪可減少案件聆訊時間，令到案件對拜登選情帶來的負面影響減至最低。不過，由前總統特朗普任命為聯邦法官、案件主審法官Maryellen Noreika於聆訊時指出，對協議的措辭表示擔憂，質疑協議是否為亨特提供豁免權，讓他免受未來可能被追究責任罪行的影響，她給予辯方律師和檢察官30天時間提交補充簡報。案件周三(26日)舉行3小時聆訊，亨特首度出庭時否認逃稅罪。