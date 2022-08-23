聲援馬林｜網民分享超high跳舞片　歐議會議員鼓勵跳舞(有片)

芬蘭36歲女總理馬林(Sanna Marin)一段在派對內狂野熱舞的影片鬧得當地滿城風雨，她的藥物檢測亦於周一(22日)出爐，結果為陰性，事態發展拭目以待。不過，當地及北歐亦有不少人支持馬林，當中不少婦女包括歐洲議會議員，紛紛在上載自己的派對跳舞片，以示聲援馬林，並認為女性興之所至跳舞不是錯。

對於馬林狂野熱舞片段，芬蘭上周有電視台進行的民調顯示，三分二受訪者認為馬林犯下嚴重的錯誤。不過，當地甚至北歐亦有不少人支持馬林，當中不乏婦女，她們發起聲援馬林的活動，就是上載自己在派對上或者在聚會中玩得盡興時起舞的片段，亦有婦女特之對鏡頭自拍跳舞片，她們都在發布帖中寫上「Solidarity with Sanna」(聲援馬林)的標籤，認為女人玩得「High」不是問題，認為跳舞有助釋放壓力，使身心平衡。

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin.



To show “Solidarity with Sanna” pic.twitter.com/8gsUTuROLJ — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 20, 2022

歐洲議會議員 ：你對跳舞有意見是你有問題 這些跳舞片段中的婦女年齡各異，有老有少，只要在社交平台IG、Twitter或TikTok上以「Solidarity with Sanna」為關鍵字很容易搜尋，就連歐洲議會議員Tilly Metz亦是一員，她直指，「如果你認為女政治家在假日與朋友跳舞有意見，是你有問題，而非那女政治家。」她更鼓勵不同性別不同年齡的人應該多跳舞，認為能使往後工作表現更佳。

歐洲議會議員 ：倘你對女政客跳舞有意見 是你有問題 這些跳舞片段中的婦女年齡各異，有老有少，只要在社交平台IG、Twitter或TikTok上以「Solidarity with Sanna」為關鍵字很容易搜尋，就連歐洲議會議員Tilly Metz亦是一員，她上載了在夜店內揮手擺腰的跳舞片，她直指，「如果你對女政客在假日與朋友跳舞有意見，是你有問題，而非那女政客。」她更鼓勵不同性別不同年齡的人應該多跳舞，認為能使往後工作表現更佳。