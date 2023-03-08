聲稱墮網上情緣騙局獲送機票會男友 64歲加婦販毒被捕

加拿大傳媒報道，一名64歲祖母疑墮網上情緣騙局，損失是採訪記者見過最慘烈的；一般是失金錢、被騙真心，但這名來自安大略省小城市Barrie，有6名孫兒的女子獲網上男友送機票往非洲國家埃塞俄比亞與他會面，最終卻在香港機場被捕，遭搜出毒品可卡因，面臨的是牢獄之災。

網上情緣｜曾被呃金錢 再「戀上」遭同一騙子

事主Suzana Thayer女兒 Angela發電郵向加國傳媒CTV News時事節目《W5》記者求救，指母親於香港機場因販毒到香港被捕，並聲稱母親是網上情緣騙局受害者。報道指，Thayer成寡婦5年後在網上尋找愛情，並迅即與一名男網友墮入愛河，持續了數月，結果最終被騙數十萬加幣，而兩人從未親身見面。Thayer的朋友和家人相信那男子換了名字和個人圖像，再度在網上騙她，但這次不是呃錢。

