聲稱墮網上情緣騙局獲送機票會男友 64歲加婦販毒被捕

加拿大傳媒報道，一名64歲祖母疑墮網上情緣騙局，損失是採訪記者見過最慘烈的；一般是失金錢、被騙真心，但這名來自安大略省小城市Barrie，有6名孫兒的女子獲網上男友送機票往非洲國家埃塞俄比亞與他會面，最終卻在香港機場被捕，遭搜出毒品可卡因，面臨的是牢獄之災。
網上情緣｜曾被呃金錢 再「戀上」遭同一騙子
事主Suzana Thayer女兒 Angela發電郵向加國傳媒CTV News時事節目《W5》記者求救，指母親於香港機場因販毒到香港被捕，並聲稱母親是網上情緣騙局受害者。報道指，Thayer成寡婦5年後在網上尋找愛情，並迅即與一名男網友墮入愛河，持續了數月，結果最終被騙數十萬加幣，而兩人從未親身見面。Thayer的朋友和家人相信那男子換了名字和個人圖像，再度在網上騙她，但這次不是呃錢。
網上情緣｜送機票往埃塞俄比亞見面 送新衫飛港鈕扣藏毒
這次網上男友掏腰包買機票給Thayer到埃塞俄比亞與他見面。男友並無出現，但他的朋友卻送上新衣服和新行李箱，然後再買機票給她，讓她到香港相會，最後變成「可卡因鈕扣」案。Thayer抵港過關時，被發現衣服的鈕扣內藏有可卡因。她的代表律師說，其唯一希望是要證明她被國際犯罪集團設局欺騙；販毒在香港刑罰不輕，監禁刑期將很長。W5的報道指，Thayer的案件還未開審，可能要至兩年後，而她現時每月可與外界講電話10分鐘。記者1月時曾與 Angela一起與其母親通電話，Thayer害怕自己罪成後會被判終身監禁，說最悲慘的是或不能再與家人見面，「我希望你們知道這完全是與網上情緣有關」。負責報道的記者還指，在過往的調查中遇過遭尼日利亞犯罪集團網上情緣詐騙的受害人自殺；另有受害人雖然只被騙少許錢，但已被列入罪犯的「容易受騙」名單中，有機會再遭騙子找上門。