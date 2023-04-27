聲稱遭特朗普試身室強姦 前專欄作家出庭詳述經過

正身陷掩口費官司的前美國總統特朗普，同時面對一宗指控他強姦的民事訴訟。案中女事主現年79歲，聲稱二十多年前曾被特朗普在紐約一間百貨公司的試身室內強姦。特朗普毋須出庭，他周三在自家社交媒體斥責有關指控為「捏造的騙局」，其律師則稱指控無證無據，認為事主為錢及政治原因入稟。

女事主為時尚雜誌《Elle》前專欄作家卡羅爾(E. Jean Carroll)，過去曾出書聲稱曾被特朗普強姦。她去年底入稟紐約法院索償，聲稱於95年底至96年初，在紐約Bergdorf Goodman百貨公司被特朗普強姦，並被特朗普誹謗。她周三出庭講述事發經過，稱當日正想離開百貨公司時遇上特朗普，特朗普跟她說︰「我需要買一份禮物，請幫我選」。卡羅爾直言她當時感到「高興」，建議特朗普買手袋或帽子，但他無興趣，說不如買女性內衣，「我很高興跟他去看內衣，(因為)他非常有趣」。未幾特朗普選了一件灰藍色內衣要她試穿，她起初拒絕，但特朗普說︰「你試上它吧，它是你的顏色」。

指控特朗普強姦｜公開事件後遭特朗普及支持者攻擊

特朗普接著提意一起試穿，她承認當時被特朗普的調情說話吸引，沒有認真看待這建議，但有跟特朗普步往試身室。之後氣氛驟變，她說「他立即關上門，推我埋牆，力度大得撞到我頭。我很迷茫，想推開他但他再次把我牆向牆，令我再撞到頭」，之後便遭特朗普侵犯。她說起初被特朗普抓住而逃不了，直至找到機會抬膝推開他，才逃出百貨公司。卡羅爾說對跟隨特朗普進入試身室一直深感後悔，形容是「非常愚蠢」，而事件令她往後不敢發展戀愛關係。

她說因感羞恥，事隔逾20年才公開事件，之後因受特朗普攻擊而令她被《Elle》解僱，亦使別人她視為騙子。她以承受巨大心理創傷、金錢損失及隱私被侵犯為由索償，並促特朗普撤回相關言論。案件將續審，稍後由特朗普律師團盤問她。